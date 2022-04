Sanremo: una nuova area cani per Bussana, domenica l'inaugurazione con Terra di Confine

"Grazie a questo spazio di circa 1500 mq in via Dei Lavatoi a Bussana di Sanremo, proporremo attività per l'educazione o rieducazione dei cani. Questo spazio nasce anche per promuovere l'attività di socializzazione tra animali e padroni, infatti, anche per questo per tre giorni alla settimana apriremo l'area all'uso dei nostri iscritti, previa nostra organizzazione in modo che i cani che si incontreranno siano compatibili" - spiega Davide Nizza.

Il campo offre un vero e proprio percorso con giochi e attività per gli amici a quattro zampe. "Si tratta di uno spazio ludico-ricreativo, con numerose possibilità, grazie agli attrezzi che abbiamo realizzato sfruttando bancali e altri oggetti di recupero. - sottolinea Nizza - L'area cani era nata originariamente come palestra per cani da soccorso per addestrarsi ad affrontare difficoltà nelle ricerche e non avere paura ad esempio davanti ad un ostacolo. Infatti tra le nostre attività c'è proprio l'addestramento specifico per questi cani, il mio ad esempio è brevettato per le attività di recupero in superficie. Grazie a questo spazio io e la mia collega lavoreremo anche per la rieducazione di quei cani considerati problematici".