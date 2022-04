Sanremo: pappagallo smarrito nella zona del Borgo, l'appello del proprietario

Alla nostra redazione arriva l'appello del proprietario di un pappagallo verde amazzone smarrito ieri sera nella zona del Borgo a Sanremo, nei pressi del bar 'Dei Fiori'.

Si chiama Émeraude, si fa avvicinare anche se timido con chi non conosce. È abituato a stare libero, ma non sa nutrirsi.

Chi avesse sue notizie può contattare via sms il numero 0033611178760.