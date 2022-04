Un’opportunità di lavoro, dopo un percorso di formazione e orientamento, grazie al progetto di inclusione sociale 'R-aggiungi un pasto a tavola'

R-aggiungi un Pasto a Tavola ha un duplice obiettivo:

la presa in carico di 30 persone che appartengono alle fasce deboli della società, il loro orientamento, la loro formazione e l'inserimento lavorativo tramite Tirocinio/work experience, con alcune assunzioni garantite fra le aziende partner del progetto ;

l'implementazione di servizi di domiciliazione pasti, della gestione prenotazioni e assistenza alla somministrazione in casi specifici, anche tramite la costituzione di una nuova impresa (o ramo d’impresa) per continuare a operare nel settore.

Si tratta di un’ottima possibilità di entrare nel mercato del lavoro per il maggior numero di utenti selezionati possibile. Al termine del percorso è garantita l'assunzione con contratto part-time per almeno 6 mesi presso la SERIS ai migliori 6 utenti del corso per Addetto al Servizio di Preparazione, Veicolazione e Somministrazione Pasti e a 3 utenti presso la Coop. Nuova Assistenza.

Luca Volpe, Presidente della Conferenza dei Sindaci del Distretto Sociosanitario 3 Imperiese e Assessore per il Comune di Imperia commenta "È un'operazione ambiziosa ma quanto mai centrata ed attuale, per dare da un lato concrete prospettive di miglioramento della qualità della vita a ben 30 persone meno fortunate del nostro distretto e dall'altro per rispondere alle esigenze di personale formato da parte delle aziende partner".

Barbara Nani, Presidente del CdA di SERIS afferma "Abbiamo progettato questa operazione nel 2020 per inquadrarla in un percorso di riorganizzazione ed evoluzione della società e dei servizi erogati. Quello della consegna dei pasti, cucinati in economia di scala nelle nostre mense, a domicilio per persone anziane o con delle difficoltà è da sempre un obiettivo del nostro Consiglio di Amministrazione e questa operazione garantisce la copertura finanziaria totale per costose operazioni di formazione e inserimento lavorativo del personale, ma anche per l'acquisto di attrezzature necessarie per questa innovazione".

Destinatari:

I 30 partecipanti devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

Area 1 - Disabilità psichica, fisica e sensoriale: persone portatrici di handicap fisici, mentali e sensoriali.

Area 2 - Immigrazione e minoranze: immigrati, persone appartenenti a minoranze etniche, richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale, donne vittime di violenza

Area 3 – Dipendenze: alcolisti ed ex alcolisti, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti – sieropositivi.

Area 5 – “Area grigia”: persone inquadrabili nei fenomeni di nuova povertà, persone senza fissa dimora e colpiti da esclusione abitativa, persone prive di titolo di studio, disoccupati con più di 45 anni, persone a rischio di emarginazione.

Requisiti: essere disoccupati o inoccupati, avere età maggiore di 18 anni, avere residenza o domicilio in uno dei Comuni della Provincia di Imperia e appartenere almeno ad un’area del disagio sociale tra quelle sopra indicate.





Sviluppo del percorso:

Lo sviluppo del percorso si articolerà per offrire la migliore opportunità a seconda delle propensioni, capacità e attitudini dei candidati. Dopo una procedura di selezione pubblica e colloqui individuali di orientamento specialistico:

15 partecipanti saranno indirizzati al Corso di 200 ore per Assistenti Famigliari

15 partecipanti al Corso di 80 ore per Addetto al Servizio di Preparazione, Veicolazione e Somministrazione Pasti

Tutti i 30 partecipanti in seguito effettueranno un Tirocinio/Work experience o Percorsi integrati di inclusione socio lavorativa dai 6 ai 12 mesi





I migliori partecipanti verranno assunti con contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi e almeno 24 ore settimanali: i 6 migliori classificati nelle prove finali del Corso per Addetto al Servizio di Preparazione, Veicolazione e Somministrazione Pasti verranno assunti da parte della SERIS S.r.l. e i migliori 3 classificati alle prove finali del Corso per Assistenti Famigliari da parte della Coop. Nuova Assistenza.

Ai partecipanti non immediatamente assunti verrà offerto il servizio di accompagnamento al lavoro e agli interessati anche il supporto alla creazione d’impresa (cooperativa) con assistenza e contributi FESR.

Il percorso è completamente gratuito. La frequenza ai corsi prevede il riconoscimento agli allievi di un’indennità oraria pari a 5 €/ora di presenza. La partecipazione all’esperienza in azienda prevede il riconoscimento di un’indennità mensile pari a:

500 €/mese per i tirocini/work experience

400 €/mese per i percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa

Modalità di presentazione della candidatura:

Posti limitati: sono previsti solo 30 posti, per cui occorre contattare il Centro Pastore quanto prima ai riferimenti sotto indicati, la domanda è scaricabile qui: https://www.centropastore.it/corsi-formazione/raggiungi-un-pasto-a-tavola.

La scadenza per presentare domanda è il 18 aprile alle ore 12.00. La domanda, che deve essere in regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo, deve essere presentata presso:

Il Centro Provinciale di Formazione Professionale “G. Pastore” Srl:

Imperia - Via Delbecchi 32 Tel. 0183/76231

www.centropastore.it Email: info@centropastore.it

Orario di segreteria: dal Lunedì al Giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30. Venerdì dalle 8:30 alle 13:30

Per tutti i dettagli si rimanda alla Scheda informativa del corso, scaricabile dalla relativa pagina del sito del Centro Pastore: https://www.centropastore.it/corsi-formazione/raggiungi-un-pasto-a-tavola nonchè al “Regolamento sulle modalità di selezione dei candidati e di valutazione dei partecipanti” che è pubblicato anche sul sito di SERIS S.r.l. https://serissrl.it/amministrazione-trasparente