CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 1° aprile 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo e alla Sala 1 del cinema Imperia di Oneglia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- TROPPO CATTIVI – ore 16.00 - 18.00 - di Pierre Perifel – Animazione - "Non ci sono mai stati cinque amici così noti come i Troppo Cattivi - l'affascinante borseggiatore Mister Wolf, Mister Snake lo scassinatore che le ha viste tutte, il gelido maestro del travestimento Mister Shark, il ‘muscoloso’ Mister Piranha e l'hacker esperta dalla lingua tagliente Miss Tarantula, alias ‘Web’. Ma quando, dopo anni di innumerevoli rapine ed essendo i criminali più ricercati al mondo, la banda viene finalmente catturata, Mister Wolf decide di fare un patto (che non ha intenzione di mantenere) per salvarli tutti dalla prigione: i Troppo Cattivi diventeranno buoni. Sotto la guida del loro mentore, il professor Marmalade, un arrogante (ma adorabile!) porcellino d'india, i Troppo Cattivi fingeranno davanti al mondo di essersi trasformati in buoni. Lungo la strada però, Mister Wolf inizia a capire che fare del bene per davvero può dargli ciò che ha sempre segretamente desiderato: l'accettazione. Così quando in città arriva un nuovo cattivo, riuscirà Mister Wolf a convincere gli altri membri della banda a diventare... Buoni?…”

Voto della critica: ***

- THE BATMAN – ore 20.40 - di Matt Reeves - con Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro - Azione/Drammatico - "Bruce Wayne già da tempo veste i panni di Batman vigilando su Gotham City. Il supereroe ha già affrontato diversi criminali, ma la città è sempre più colpita da una corruzione dilagante ed egli sembra esser l'unico a cercare di garantire giustizia. Ora dovrà fronteggiare un nemico tanto astuto quanto temibile: l'Enigmista. Il nuovo killer semina il terrore a Gotham con indovinelli e inganni, conosce l'identità di Batman, tanto da spargere qua e là indizi ed enigmi proprio sulla famiglia Wayne. Indagando su di lui nei bassifondi, Batman si imbatte in una serie di personaggi, come l'affascinante Catwoman, Pinguino e il boss del crimine Carmine Falcone. Le indagini che condurrà, però, lo porteranno a scoprire qualcosa che ha sempre ignorato sulla sua famiglia e per sconfiggere il male e avere finalmente vendetta, questa volta l'Uomo Pipistrello dovrà stringere nuove alleanze…”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- MORBIUS – ore 16.15 - 19.30 – 21.30 - di Daniel Espinosa - con Jared Leto, Michael Keaton, Matt Smith, Jared Harris, Sam Wilkinson – Azione/Fantasy/Horror - "Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa…”

Voto della critica: **

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- UNA VITA IN FUGA – ore 16.30 - 19.20 – 21.20 - di Sean Penn - con Sean Penn, Dylan Penn, Josh Brolin, Norbert Leo Butz, Dale Dickey - Drammatico - "John Vogel è stato un personaggio straordinario. Sua figlia Jennifer, da bambina era affascinata dal suo magnetismo e dalla sua capacità di rendere la vita una grande avventura. Il padre le ha insegnato molto sull'amore e sulla gioia. Poi, Jennifer ha scoperto la vita segreta di suo padre come rapinatore di banche e falsario. Basato su una storia vera, è il ritratto di una giovane donna che lotta per guarire le ferite del proprio passato, mentre cerca di ricostruire il rapporto padre-figlia…”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- CORRO DA TE – ore 16.15 - 19.20 – 21.30 - di Riccardo Milani - con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati - Commedia - "Gianni è un quasi cinquantenne bello, sportivo e a capo di un importante brand di scarpe da running che vanta grandi atleti come testimonial. L'uomo è anche un single incallito pronto a tutto pur di conquistare una donna. Arriva perfino, per una serie di circostanze, a fingere di essere costretto a una sedia a rotelle! Ma quando incontra Chiara, donna solare e dinamica nonostante un incidente l'abbia resa paraplegica, inizia a provare sentimenti fino a quel momento mai provati. Attraverso lei e i suoi amici, sportivi e vitali almeno quanto lei, Gianni non potrà far altro che cambiare prospettiva su molte cose: la vita, l'amore, la disabilità in sé…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SPENCER – ore 16.00 - 19.00 - di Pablo Larraín - con Kristen Stewart, Timothy Spall, Jack Nielen, Freddie Spry, Jack Farthing - Biografico - "Inizio anni Novanta. Il matrimonio fra la Principessa Diana e il Principe Carlo è in crisi da tempo. Malgrado le voci di presunti flirt e di un imminente divorzio, si cerca di preservare la pace in vista delle festività natalizie, tradizionalmente trascorse dai reali nella proprietà di Sandringham. Sono giorni in cui si mangia, si beve, si spara e si va a caccia. Diana conosce le regole del gioco. Ma quest'anno non sarà come gli altri…”

Voto della critica: ****

- AMBULANCE – ore 21.00 - di Michael Bay - con Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González, Garret Dillahunt – Azione/Drammatico - "Il decorato veterano Will Sharp, alla disperata ricerca del denaro necessario per le cure mediche di sua moglie, chiede aiuto alla persona meno indicata - suo fratello adottivo Danny. Danny, criminale di lunga data e dal carattere carismatico, gli propone invece un colpo da 32 milioni di dollari: la più grande rapina in banca mai effettuata a Los Angeles. Con sua moglie in condizioni di salute critiche, Will non potrà che accettare l'offerta. Quando, però, la loro fuga spettacolare va per il verso sbagliato, i due fratelli, in preda alla disperazione, sequestrano un'ambulanza con a bordo un poliziotto ferito che lotta tra la vita e la morte e l'esperto paramedico Cam Thompson. In un infinito inseguimento ad alta velocità, Will e Danny dovranno evitare tutte le forze dell'ordine messe in campo dalla città, mantenere in vita i loro ostaggi e cercare di non ammazzarsi a vicenda, il tutto mentre si danno alla fuga più folle a cui la città di Los Angeles abbia mai assistito…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- CODA – I SEGNI DEL CUORE – ore 16.30 - 19.15 – 21.20 - di Sian Heder - con Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur, Daniel Durant, Eugenio Derbez - Drammatico - "Ruby è l'unica persona udente nella sua famiglia. La diciasettenne, prima di entrare a scuola, nelle prime ore del mattino, lavora sulla barca di famiglia per aiutare suo fratello e i suoi genitori nell'attività di pesca sulla costa del Massachusetts. Da quando la giovane ragazza è entrata a far parte del coro della scuola, scopre di avere una smodata passione per il canto. Il suo maestro Bernardo crede ci sia qualcosa di speciale nella giovane adolescente e la spinge a considerare una prestigiosa scuola di musica per il suo futuro. Ruby si troverà davanti a un bivio: abbandonare i suoi adorati genitori per seguire il suo più grande sogno o continuare ad aiutare la sua famiglia…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- MORBIUS – ore 21.00 - di Daniel Espinosa - con Jared Leto, Michael Keaton, Matt Smith, Jared Harris, Sam Wilkinson – Azione/Fantasy/Horror - "Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa…”

Voto della critica: **

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- CODA – I SEGNI DEL CUORE – ore 20.45- di Sian Heder - con Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur, Daniel Durant, Eugenio Derbez - Drammatico - "Ruby è l'unica persona udente nella sua famiglia. La diciasettenne, prima di entrare a scuola, nelle prime ore del mattino, lavora sulla barca di famiglia per aiutare suo fratello e i suoi genitori nell'attività di pesca sulla costa del Massachusetts. Da quando la giovane ragazza è entrata a far parte del coro della scuola, scopre di avere una smodata passione per il canto. Il suo maestro Bernardo crede ci sia qualcosa di speciale nella giovane adolescente e la spinge a considerare una prestigiosa scuola di musica per il suo futuro. Ruby si troverà davanti a un bivio: abbandonare i suoi adorati genitori per seguire il suo più grande sogno o continuare ad aiutare la sua famiglia…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- CORRO DA TE – ore 21.00 - di Riccardo Milani - con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati - Commedia - "Gianni è un quasi cinquantenne bello, sportivo e a capo di un importante brand di scarpe da running che vanta grandi atleti come testimonial. L'uomo è anche un single incallito pronto a tutto pur di conquistare una donna. Arriva perfino, per una serie di circostanze, a fingere di essere costretto a una sedia a rotelle! Ma quando incontra Chiara, donna solare e dinamica nonostante un incidente l'abbia resa paraplegica, inizia a provare sentimenti fino a quel momento mai provati. Attraverso lei e i suoi amici, sportivi e vitali almeno quanto lei, Gianni non potrà far altro che cambiare prospettiva su molte cose: la vita, l'amore, la disabilità in sé…”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- UNA VITA IN FUGA – ore 21.00 - di Sean Penn - con Sean Penn, Dylan Penn, Josh Brolin, Norbert Leo Butz, Dale Dickey - Drammatico - "John Vogel è stato un personaggio straordinario. Sua figlia Jennifer, da bambina era affascinata dal suo magnetismo e dalla sua capacità di rendere la vita una grande avventura. Il padre le ha insegnato molto sull'amore e sulla gioia. Poi, Jennifer ha scoperto la vita segreta di suo padre come rapinatore di banche e falsario. Basato su una storia vera, è il ritratto di una giovane donna che lotta per guarire le ferite del proprio passato, mentre cerca di ricostruire il rapporto padre-figlia…”

Voto della critica: **

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- MORBIUS – ore 21.00 - di Daniel Espinosa - con Jared Leto, Michael Keaton, Matt Smith, Jared Harris, Sam Wilkinson – Azione/Fantasy/Horror - "Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa…”

Voto della critica: n.p.

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- IL POTERE DEL CANE – ore 21.00 - di Jane Campion - con Benedict Cumberbatch, Genevieve Lemon, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee, Ken Radley - Drammatico - "Il carismatico allevatore Phil Burbank suscita paura e timore reverenziale in coloro che lo circondano. Quando suo fratello porta a casa la nuova moglie e il figlio, Phil dà loro il tormento fino a quando si ritrova esposto alla possibilità di innamorarsi…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- SPENCER – ore 21.00 - di Pablo Larraín - con Kristen Stewart, Timothy Spall, Jack Nielen, Freddie Spry, Jack Farthing - Biografico - "Inizio anni Novanta. Il matrimonio fra la Principessa Diana e il Principe Carlo è in crisi da tempo. Malgrado le voci di presunti flirt e di un imminente divorzio, si cerca di preservare la pace in vista delle festività natalizie, tradizionalmente trascorse dai reali nella proprietà di Sandringham. Sono giorni in cui si mangia, si beve, si spara e si va a caccia. Diana conosce le regole del gioco. Ma quest'anno non sarà come gli altri…”

Voto della critica: ****





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it