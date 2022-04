Sanremo (IM): Pizzeria Senese la qualità artigiana con prodotti d’eccellenza del territorio

CNA di Imperia offre un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi andiamo a Sanremo in via privata Scoglio, dove il maestro pizzaiolo Giovanni Senese propone la migliore pizza napoletana con ingredienti di eccellenza del territorio in delicati e raffinati abbinamenti. Le sue creazioni stupiscono sia per il gusto straordinario che per la accurata presentazione.

(Riprese video e montaggio di MC- Massimo Cimiotti videomaker)

Giovanni Senese, anche se giovane, ha grande esperienza nell’arte della pizza e nel variegato mondo degli impasti e delle farine. Nato a Napoli, dopo esperienze lavorative in giro per il mondo, si è fermato a Sanremo ed aperto nel 2020 il suo locale ad un passo dalla ciclabile e dal mare, moderno e accogliente.

L’attenzione per le materie prime è elevatissima, coltiva personalmente le verdure e le piante aromatiche nel suo orto sinergico. Nel suo locale ha creato anche una carta degli oli rigorosamente extravergine.

Recentemente è stato premiato con la targa di “Custode del Territorio” da parte dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza.

Non solo pizze però, l’offerta è ampia e si possono assaggiare i meravigliosi sfizi napoletani, fritti per tutti i gusti, molto appetitosi o il cono del pizzaiolo, una pizza ripiena con fantasia e originalità.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “preparazioni di grande eccellenza artigiana, realizzate utilizzando prodotti del territorio. Questi artigiani sono i veri protagonisti del nostro viaggio che vuole portare i lettori a scoprire le bellezze del territorio e da dove viene quello che mangiamo e da chi è prodotto. Ma soprattutto scopriamo anche il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente, alla salvaguardia delle tradizioni e ed allo sviluppo di un nuovo turismo esperienziale. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

La Pizzeria Senese Napoletana Pizza vi aspetta a Sanremo in via Scoglio n. 14. Per informazioni e prenotazioni tel.01841897825

Potete anche seguire le sue proposte su Fb e su Instagram