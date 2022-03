Target: Cuttica Ascensori è sinonimo di garanzia e sicurezza dal 1957

L’azienda Cuttica Ascensori nasce nel 1957 come ditta individuale, nel 1985 viene trasformata in Società in nome collettivo (S.n.c) e dal 2005 diventa Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.). Oggi Antonello Cuttica si occupa della parte tecnica-operativa e suo fratello, Giuliano Cuttica, si occupa invece della parte gestionale-commerciale.

I servizi che l’azienda offre ai clienti riguardano soprattutto le attività di installazione, ammodernamenti, manutenzione ed assistenza tecnica di ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici ed impianti di sollevamento in genere. Di pari passo con la crescita dell’organizzazione aziendale i titolari hanno deciso di commercializzare ed installare elevatori con il marchio “Cuttica” assemblando parti staccate di impianti.

La ditta si avvale di forniture di prodotti ad alta tecnologia realizzati dalle più importanti aziende costruttrici di componenti per ascensori. Il rapporto lavorativo con queste aziende sono il frutto di un’attenta e accurata selezione volta ad assicurare elevatissimi standard di qualità ed affidabilità. I lavori realizzati dall’azienda possono essere personalizzati su specifiche del cliente, sia tecniche che funzionali ed estetiche. Inoltre i titolari di Cuttica Ascensori garantiscono gli interventi per anomalie o guasti con il ripristino del funzionamento degli ascensori nel giro di poche ore tutti i giorni per tutto l’anno.

La loro attività viene svolta prevalentemente nella provincia di Imperia e in minor misura nelle zone limitrofe in provincia di Savona. Tra i loro migliori clienti possono annoverare Amministrazioni Pubbliche ed alcune delle più prestigiose aziende Imperiesi, attività commerciali e turistiche.

L’azienda può vantare della certificazione ISO, ricevuta nel corso degli anni in tutte le sue versioni.