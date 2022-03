La Sanremo Like Swim protagonista alla Granfondo MTB Muretto di Alassio

Gli atleti della sezione “Triathlon” della Sanremo Like Swim si sono cimentati nella Granfondo MTB Muretto di Alassio.

Presentatisi ai nastri di partenza cavalcando i bolidi elettrici della scuderia “Fonzi Bike”, Nicole Rao e Michele Bottini sono sfrecciati “full gas” giù per il sentiero “Vipera” ottenendo risultati straordinari sia tra gli Under (rispettivamente seconda tra le ragazze e primo tra i ragazzi), sia nelle graduatorie assolute (terzi).

Ha dato spettacolo sfiorando il podio, rallentato da un problema tecnico, anche l’allenatore Omar Aschero.

L’adrenalina della prima volta, il clima goliardico del gruppo, la complicità e l’aggregazione pre e post prove speciali valgono comunque un guasto tecnico o una caduta di catena.