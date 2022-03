Nuoto, Lorenzo Giordano centra due volte la top10 ai Campionati Italiani Giovanili e mette nel mirino gli Assoluti

Sono terminati ieri i Campionati italiani giovanili di Categoria (detti anche Criteria), in vasca corta 25 metri, presso lo Stadio del Nuoto di Riccione.

La Rari è scesa in acqua con Martina Acquarone e Lorenzo Giordano , entrambi allenati da Davide Dreossi.

La ragazza classe 2006, è avanzata dalla 26° posizione di qualifica, alla 22° nei 100 Rana con 1'13.8. E nei 200 Rana dalla 24° alla 16° posizione nazionale con 2'37.33. Entrambi i crono risultano anche i suoi Personal Best.

Tra lunedì 28 marzo e mercoledì 30, Lorenzo Giordano ha gareggiato tre volte entrando nella top10 in due circostanze. Ottava posizione nei 100 Rana con 1'03.4 e decimi nei 50 con 29.4. Raggiunge la 24° posizione nei 200 Rana con 2'23.

Al termine della rassegna , ha parlato il tecnico Davide Dreossi:" E' stata una settimana molto intensa ed il livello di questi Criteria era davvero alto. Sono certo che rimarranno una tappa importante nella crescita sportiva di Martina e Lorenzo. La vasca da 25 metri poi non perdona: i dettagli, come la partenza, fanno la differenza."



Tra i prossimi appuntamenti della Rari Nantes Imperia ci sono i campionati italiani Assoluti, il prossimo 9 aprile, che vedrà Lorenzo Giordano tra i protagonisti in vasca.