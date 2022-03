Parte stasera da Imperia il tour nazionale di Max Angioni. “La coda in autostrada? È così bella la Liguria che l’avrei creata io” (foto e video)

“Cosa provo? Sbattimento, perché la prima volta che faccio un tour così lungo che copre l'intero territorio nazionale. Imperia, mi farà capire tante cose. Il tour l’ho chiamato ‘Miracolato’ perché attorno c’è Lol, Italia's Got Talent, Le Iene, Lui è peggio di me, insomma sacco di esperienze e, ironicamente, l’ho chiamano ‘Miracolato’”, dice Angioni prima dello spettacolo.

Nonostante i cantieri sulle autostrade Max e il suo staff sono arrivati addirittura con un’ora di anticipo in città rispetto alla tabella di marcia, (tanto da beccarsi una multa l’ingresso nella Ztl di via Cascione che sarebbe stato disattivata al loro passaggio). Quindi i cantieri, una volta tanto, non sono stati un problema.

“Non lo so, non so come sia la situazione, ho visto che so a un certo punto ci hanno fatto andare dritti per una corsia. Però devo dire che costeggiare il mare è così bello e spettacolare che se non ci fosse stata l’avrei creata io la coda”.

Alla fine dell’intervista Max Angioni fa un passaggio sulla città che ospita la prima data del suoi tour, Imperia. “Mi hanno spiegato dei cognomi, che ha una storia particolare, del torrente Impero, che è stata unificata addirittura dal Duce. Sono rimasto affascinato dal promontorio, Imperia è bellissima". “Poi, naturalmente, nessuno, in una intervista direbbe che la città fa acqua da tutte le parti”, chiude Max. Battuta involontaria, visto lo stato dell’acquedotto?