L’orchestra ‘Note Libere’ protagonista dell’omaggio in jazz a Vasco Rossi, e il ‘Blasco’ ringrazia i giovani musicisti ponentini su Instagram (Video)

Vetrina nazionale per la Giovane Orchestra Note Libere, fiore all’occhiello del panorama musicale ponentino.

La loro interpretazione in jazz di “Vita spericolata” con il duo Marco Vezzoso - Andrea Marchesini è stata particolarmente apprezzata dal ‘Blasco’ che, su Instagram, non ha fatto mancare il proprio ringraziamento ai ragazzi.

Il brano farà parte dell’album “Kind of Vasco” che Marco Vezzoso e Andrea Marchesini hanno scritto per rendere omaggio a Vasco Rossi in chiave jazz.

Guarda il post di Vasco Rossi cliccando QUI