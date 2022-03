I Carabinieri mettono a segno quattro arresti in tre giorni tra Sanremo e Taggia

L’attività dei Carabinieri di Sanremo non ha avuto sosta negli ultimi tre giorni. I militari della Città dei Fiori hanno arrestato quattro persone nel giro di 72 ore.

Emessa una custodia cautelare per la violazione di un divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa famigliare, mentre a Taggia sono stati arrestati due stranieri sorpresi in flagranza di furto di un camper parcheggiato nella zona della stazione ferroviaria.

A Sanremo, inoltre, un nordafricano è stato fermato colto in flagranza di spaccio mentre cedeva 'mezzo pezzo' di eroina.

Le persone arrestate, tutte già note alle forze dell’ordine, sono state la prima trasferita al carcere di Imperia, mentre le restanti sosterranno il giudizio direttissimo nella mattinata.