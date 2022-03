Pallavolo: i risultati del fine settimana per le formazioni della SDP Mazzucchelli

Come ogni fine settimana, anche in quella appena passata sono scese in campo diverse formazioni della società matuziana SDP Mazzucchelli.

Sabato, alle 11.30 al Mercato dei Fiori di Sanremo, i ragazzi dell’Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu U19/M FIPAV avrebbero dovuto ospitare il Pronci Pub – Carcare. A seguito della sospensione della partita, la formazione ospite ha ottenuto la vittoria a tavolino 3-0.

Nella stessa giornata alle 15 alla palestra di Villa Citera, sono scese in campo le ragazze della Riviera Mazzucchelli U14/F FIPAV che hanno affrontato il Golfo di Diana Volley, imponendosi 3-0 con il parziale dei set: 25/11 , 25/10 , 25/16.

Sempre sabato, sempre alle 15 ma al Mercato dei Fiori di Sanremo, sarebbe dovuta andare in scena l’altra partita di U14/F FIPAV ovvero la sfida che avrebbe visto affrontarsi la Conad City Mazzu e il San Pio X Loano che, purtroppo, è stata sospesa dalla commissione gare e rimandata a data da destinarsi.

Nella mattinata di sabato, inoltre, sono scese in campo anche le “piccole” della Mazzucard U12/F CSI che in un’importante trasferta al Palaleca di Albenga alle 11, hanno affrontato le padroni di casa dell’Albenga Volley non riuscendo per un soffio a portarsi a casa la vittoria, perdendo 2-1 con i parziali: 25/18 , 25/22 , 17/25.

Domenica i ragazzi dell’U15/M FIPAV hanno fronteggiato alle 10 al Palasport Besio 2 di Albisola superiore, l’Albisola Volley in una trasferta tutto meno che semplice. Nonostante i giovani “Mazzu” abbiano provato a proporre azioni di gioco, non hanno potuto resistere ai continui assalti dei padroni di casa che si sono imposti sulla formazione matuziana 3-0: 25/10 , 25/13 , 25/14

Nel pomeriggio, alle 16 al Mercato dei Fiori di Sanremo, i ragazzi della Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli sarebbero dovuti scendere in campo per affrontare l’Albisola Spinnaker ma, purtroppo, la partita è stata rinviata a data da destinarsi.