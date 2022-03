Continua il positivo cammino delle formazioni under della Union Rugby Riviera

Come preannunciato, ben tre compagini giovanili hanno calcato i campi nell’ultimo fine settimana ovale di stampo imperiese e ligure ponentino. Sono rilevanti gli incontri di sabato, uno interno e uno esterno.

Si può iniziare dalla under 17 della Union Rugby Riviera, corsara, di nome e di fatto, sul campo dell’Alessandria. Partita di cartello, per la tradizione che condividono le rivali, espressa molto spesso anche ai massimi livelli. Confronto maschio e aperto, rimasto nei limiti della correttezza come del resto era accaduto all’andata. Finale con vittoria per gli ospiti, 34-26.

Molte mete e gioco aperto con difese rivedibili però spettacolo assicurato. Continua così il percorso positivo di una under 17 che si pensava neanche esistente ad inizio campionato e che ora ha numeri, gruppo, coesione e coordinamento.

I tecnici Mori, Pozzati e Perrone hanno caratteristiche così differenti e tali da poter offrire, ciascuno, il meglio del proprio repertorio di conoscenze. Non si può negare che più di un genitore, neofita per il rugby, stia osservando con una certa ammirazione il percorso del figlio alle prese con uno sport nuovo e allenatori preparati ed entusiasti in un clima positivo. Questo è quanto emerge dai numerosi pronunciamenti che si leggono sui social.

La sequenza di rilievo si ricollega idealmente alla partita degli under 15 Union Rugby Riviera svolta sempre sabato, ma in casa, a Imperia. Altra vittoria con punteggio alto (41-32) nei confronti degli Amatori Genova, notoriamente dotati di un buon settore giovanile. La categoria è una delle più nutrite per il contesto rugbistico ligure occidentale, con tanti numeri a disposizione e possibilità di cambi. Sette mete a cinque ci parlano di un confronto alla mano piuttosto coinvolgente, anche se manca sempre la maggiore attenzione difensiva. Si tratta di automatismi che verranno di conseguenza.

Il percorso del fine settimana si è concluso con il concentramento under 13 di domenica, al “Pino Valle” di Imperia, in cui, oltre ai padroni di casa, erano presenti vespe Cogoleto, Provincie dell’Ovest, Salesiani Vallecrosia e Reds. Il periodo è però quello di malanni di stagione e primo fine settimana da uscite in famiglia.

Il buon numero di giocatori di Cogoleto, cosa che fa sicuramente piacere per una storica “piazza” dell’ovale ligure, ha permesso di creare quattro squadre ad elementi misti con un bel clima di fair play e un divertimento assicurato per tutti. Alla fine terzi tempi ricchi in club house.

Si attende ora il 9 e 10 aprile per il Festival del Rugby di Sanremo in rapporto al settore propaganda, mentre under 15 e under 17 se la vedranno con il CUS Genova nel tempio del rugby ligure. Bel battesimo.

Domenica 10, infine la seniores Union Rugby Riviera completerà il trittico Ponente-Capoluogo di fronte alla squadra B dei biancorossi ospiti.