Al via i primi eventi eventi verso i 50 anni del Gruppo Sportivo Pedale Imperiese

Nel 2024 il Gruppo Sportivo Pedale Imperiese celebrerà 50 anni di attività.

Nell'ambito del percorso di avvicinamento a questa importante data, l'associazione ha programmato alcuni eventi che, gradualmente, possano ricordare e festeggiare il raggiungimento di questo traguardo.

I primi due si svolgeranno già quest'anno: sabato 9 aprile con inizio alle 18, ospiti della Sala Convegni Biblioteca Civica "Leonardo Lagorio" Piazza De Amicis 7 - Imperia Oneglia verrà presentato il libro “1975-2024 aspettando il 50° di attività, testimonianze e ricordi di una passione” e nel prossimo mese di settembre dovremmo riuscire a riproporre “Imperia in bicicletta” edizione numero 32 (l'ultima si era svolta nel 2011).

“Raccontare la storia sportiva ed associativa del Pedale Imperiese vuol dire anche raccontare la storia e l'evoluzione del ciclismo amatoriale del ponente ligure, dal 1975 ad oggi, svolto nel tempo sotto l'egida della FCI Federazione Ciclistica Italiana e degli Enti di Promozione Sportiva presenti sul territorio: UDACE Unione degli Amatori Ciclismo Europeo, CSAin Centri Sportivi Aziendali ed Industriali, ACSI Associazione Centri Sportivi Italiani - dichiarano dall'associazione - un’ intensa e qualificata attività diversificata che spazia, o meglio ha spaziato, dai raduni a velocità regolamentata, alle prove di regolarità, dalle gran fondo alle ciclosportive, dalle prove audax, alle gare agonistiche, dal fuori strada, alle gimcane cicloscolastiche”.

La pubblicazione che verrà messa a disposizione di tutti gli appassionati del pedale, riporta testimonianze, aneddoti, ricordi, statistiche, risultati tecnici, eventi, immagini, articoli di stampa che accompagnano il lettore ai tanti momenti vissuti insieme, sulle strade della nostra regione e su tutto il territorio nazionale.

Il volume si compone di circa 250 pagine, con fotografie in bianco/nero ed a colori dei ciclosportivi e degli atleti: sono indicati i nomi di tutti i soci e, ben dettagliati, i consigli direttivi che negli anni hanno guidato la società; sono riportati i successi di squadra del passato e quelli individuali dei nostri agonisti, quelli di ieri e quelli di oggi, di quel ciclismo amatoriale dove emergeva il risultato del gruppo e/o maggiormente il successo del singolo; sono elencati i grandi eventi organizzativi promossi sul territorio quali tappe del Giro d'Italia professionisti, del Giro d'Italia Dilettanti, del Giro delle Regioni, le prove uniche di Campionato Italiano categorie juniores e donne, i due Raduni Nazionali di Ciclotruismo, le Gran Fondo Riviera dei Fiori, e più semplicemente le 31 edizioni di “Imperia in bicicletta”.

Questo nuovo progetto editoriale, curato dal socio Mirco Marvaldi, proietta la società verso il 2024, attraverso il ricordo di tante sfide sportive, di emozioni vissute da associati e familiari, che rappresentano anche una preziosa testimonianza dell'evoluzione sociale della collettività.

“Le finalità della pubblicazione di questo volume è quello di raccontare e ricordare tanti piacevoli momenti di grande amicizia e capacità organizzative e trasmettere alle nuove generazioni di appassionati della bicicletta, i sentimenti e i valori di quel particolare clima familiare in cui è nata e cresciuta l'associazione: una preziosa memoria anche per ricordare con affetto e riconoscenza i soci che non sono più con noi e che purtroppo, in molti, ci hanno prematuramente lasciato” concludono dall'associazione.