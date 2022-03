Coronavirus: 51 nuovi contagiati nel Principato di Monaco, 24 i ricoverati in ospedale

Oggi sono stati rivelati 51 nuovi nuovi casi di covid nel Principato di Monaco per un totale di 10.721 contagiati dall'inizio dell'emergenza.

Questa sera al CHPG sono 24 le persone assistite: 23, di cui 12 residenti, sono ricoverate in ospedale. Un paziente, non residente, è in terapia intensiva.

Sono 52 i nuovi guariti, in totale 10.374.