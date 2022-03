Sanremese calcio, il patron Masu commenta il pari odierno:" Per come si era messa, è un punto guadagnato. Continuiamo a credere nel sogno"

Il Presidente della Sanremese Alessandro Masu si tiene stretto il punto odierno conquistato contro l'Asti. Se sulla carta i valori delle squadre sembravano squilibrati, gli episodi hanno fortemente indirizzato il match verso un 1-1 apparso giusto ai più.

Il numero 1 biancoazzurro infatti elogia la squadra ma non dimentica che la traversa colpita dai piemontesi proprio all'ultima azione. Così come decisivi sono state l'espulsione di Gemignani, a fine primo tempo, e la 'papera' di Malaguti per il vantaggio astigiano.

Il forcing della Sanremese nel finale ha prodotto una traversa clamorosa, colpita da Gagliardi, ed il gol su penalty di Anastasia. Masu ha parlato del momento positivo della sua squadra ed è apparso fiducioso per il prosieguo del campionato. D'altronde, elogiato da mister Andreoletti, era stato proprio lui a credere al sogno promozione anche quando il Novara veleggiava a +14 punti.