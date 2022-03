Calcio, l'Asti ferma la Sanremese al 'Comunale' (1-1) ma il pari del Novara lascia i giochi invariati per la promozione

SANREMESE - ASTI 1-1

Marcatori: 63' Ciletta (A) ; 78' rig. Anastasia (S)

SANREMESE - Malaguti; Bregliano (28' Gemignani), Nossa (52' Scalzi) , Mikhaylovskiy, Nouri (72' Conti) ; Valagussa, Giacchino (28' Aita), Larotonda; Anastasia, Vita, Gagliardi. All. : Andreoletti

ASTI - Brustolin, Vergnano, Ciletta, Legal, Venneri, Taddei, Picone, Plado (18' Piana), Toma, Mainetti (52' Trevisiol; 80' Brollo) , Pinto. All. : Boschetto

Espulso: 42' Gemignani (S)

Ammoniti: Bregliano, Nossa, Vita (S) Mainetti, Venneri, Piana, Ciletta (A)

Recupero: 3 minuti nel primo tempo e 4 nel secondo

L'Asti ferma la Sanremese al 'Comunale' ed è 1-1 finale. Il distacco dalla vetta della classifica però rimane invariato dato che anche la capolista Novara ha pareggiato.

Sanremese in campo tre giorni dopo la sbornia di gol a Novara. Al 'Comunale contro l' Asti, Andreoletti opta per tre cambi nello scacchiere iniziale: Nouri, rientrante dalla squalifica, è nell' undici assieme a Giacchino e Valagussa. I biancoazzurri inoltre indossano la maglia speciale recante la scritta 'Stop the war now'.

Campo all'inglese sul litorale ligure con la leggera pioggia che rende viscido il manto ed il pallone talvolta difficile da controllare. La 'Sanre' comunque è subito pericolosa, attorno al decimo, con Vita che spedisce alto di poco dopo una bella triangolazione al limite dell'area. Il match rimane piuttosto bloccato e allora gli allenatori provano a rimescolare tutto con i cambi.

Se quello di Boschetto è forzato dall'infortunio di Plado, Andreoletti vede Bregliano in difficoltà contro Vergnano e decide di sostituirlo. Dopo che il numero 2 astigiano aveva costretto al giallo proprio il terzino e, successivamente, aveva avuto l'occasione la più ghiotta del primo tempo colpendo da centro area. Ma, nell'occasione, era stata provvidenziale la risposta di Malaguti coi piedi.

Gli ospiti prendono campo ma sono i padroni di casa ad andare al tiro: alto di poco con Gagliardi e Vita non inquadra la porta di testa. Poi la svolta della partita: Gemignani (subentrato nella posizione di Giacchino) viene espulso per un intervento duro su Toma, lanciato in contropiede.

All'indirizzo dell'arbitro Marra piovono fischi dal pubblico che ha risposto numeroso all'appuntamento. In generale, non ha convinto la gestione dei cartellini. L' ultima occasione del primo tempo, comunque, è per Vita che peró si allarga troppo, dopo aver saltato il portiere, e mette fuori.

Ripresa bloccata e solo un episodio che cambia l'andamento del match. Ciletta, da fondo campo, crossa senza troppe pretese ma Malaguti si 'impappina' e la palla passa la linea. Cade così l'imbattibilità casalinga dopo oltre 500 minuti.

Complice anche la notizia del pari novarese a Casale, la Sanremese si lancia all'attacco alla ricerca del pari e Brustolin salva sul fendente di Gagliardi. Poi è la traversa (clamorosa!) a dire 'no' al fantasista di casa.