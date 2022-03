L'azienda ventimigliese Pasta Fresca Morena protagonista a Master Expo al Palafiori

Grande successo per l’azienda ventimigliese Pasta Fresca Morena, presente alla quarta edizione del Master Expo.

La collaborazione con la storica azienda Menù di Medolla Modena nata nel 1932 ha permesso in questi due giorni di abbinare i propri prodotti con i piatti preparati dallo chef Ivan Gilioli.

Primi piatti della tradizione ligure con la pasta fresca di Ventimiglia.

Il Master Expo è alla sua prima edizione al Palafiori di Sanremo e alla sua quarta edizione fieristica.

Il Master Expo con circa 70 marchi nazionali e internazionali tra i quali hotelleria e ristorazione, ha l’obiettivo di ritornare ad aggiornare e valorizzare le ultime novità agli albergatori e ristoratori provenienti da tutta la regione Liguria e Costa Azzurra.

“Grazie allo chef Ivan Gilioli per aver prontamente valorizzato i prodotti del pastificio e per la sua professionalità e disponibilità - dichiara il cavalier Ramon Bruno - un ringraziamento per la collaborazione al direttore dell'azienda Menù Andrea Grandi”.