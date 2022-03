Sanremo: pietra miliare distrutta rimane sull'asfalto in strada San Giovanni, un residente chiede l'intervento del Comune

Un nostro lettore residente in strada San Giovanni ci scrive per lamentare la presenza di una pietra miliare distrutta ormai da qualche mese.

“È da prima di Natale che al bivio della stessa, una macchina, facendo un incidente ha urtato contro una pietra miliare - scrive - staccandosi dalla propria sede ha invaso una parte della carreggiata, che è già di per sé molto stretta. In questo modo, il passaggio è ancora più limitato e pericoloso per pedoni e veicoli. Per questo motivo richiedo l'intervento di chi di dovere, al fine di risolvere il problema che ormai persiste da diversi mesi”.