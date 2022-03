Pallamano: vittoria casalinga della San Camillo Riviera under 17 contro il Monaco

Bella vittoria casalinga, sabato nella sesta giornata del campionato Under 17 femminile francese, per le ragazze della San Camillo Riviera contro le pari età del Monaco.

Le imperiesi, dopo una prima fase molto equilibrata, hanno imposto il proprio gioco alle avversarie trovando buone soluzioni in attacco e, con un’attenta difesa, hanno chiuso la prima metà di gara sul 18-12. Nessuna possibilità di rientrare in partita per le avversarie nel secondo tempo, sempre condotto con buon ritmo e chiuso sul 35-26.

Con la vittoria le ragazze condotte dal tecnico Luca Martini, superano il classifica il Monaco, portandosi in terza posizione a pari punti del Plane du Var, formazione con la quale è in programma lo scontro diretto sabato prossimo alle 17 a Imperia.

Formazione: Paola Moscati (10 reti), Chiara Repetto (9), Matilde Siviglia (7), Martina Duò (5), Sabrina Polimeno (4), Beatrice Greco, Maritza Guaman Gomez e Miriam Zatout (portiere). Allenatore: Luca Martini – Duò Miller.