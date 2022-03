Pallamano: una vittoria e una sconfitta per l'ABC Bordighera, squadra in cima alla classifica insieme al Ventimiglia

Domenica scorsa presso il Palaroya di Ventimiglia si è svolto un raggruppamento del campionato maschile under 15 che i ragazzi della ABC Bordighera hanno affrontato dovendo fare a meno per motivi di salute di due giocatori, portando in panchina soltanto il piccolo Spolverini di soli nove anni. Nonostante questo i giocatori dell’ABC hanno prevalso nella prima partita contro il San Camillo Riviera di Imperia pur stentando nelle prime fasi del match, concludendo comunque in vantaggio per 20 a 13.



La seconda partita, la più importante e decisiva della giornata, contro il Ventimiglia ha visto i bianco rossi battersi con determinazione. Purtroppo nel primo tempo hanno subito la maggiore prestanza fisica degli avversari e forse ha giocato un ruolo importante anche un po' di emozione per l’importanza della sfida che metteva in palio il primo posto in classifica. Risultato finale 24 a 14 per i frontalieri.



Alla luce di questi ultimi incontri, Ventimiglia e ABC Bordighera si trovano a condividere il primo posto in classifica e a due giornate dal termine col Ventimiglia in vantaggio negli scontri diretti, un risultato che a inizio campionato sarebbe stato impensabile ma con volontà e perseveranza l’ABC ha saputo migliorare le prestazioni ed il proprio bagaglio tecnico regalando a dirigenti e preparatori grandi soddisfazioni.



Inoltre gli stessi atleti erano reduci da una bellissima partita giocata sabato contro il Villefranche, valida per il campionato francese levant 06 under 15, dove i bianco rossi hanno prevalso per 28 a 12 assegnandosi la terza vittoria consecutiva dopo un pareggio iniziale, confermandosi in testa al campionato in compagnia del Cros de Cagnes.