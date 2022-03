Pallamano: esordio dell'imperiese Beatrice Tortonesi nel campionato francese del Basso Reno

Un pizzico di pallamano italiana, tutta imperiese, ha esordito in un Campionato Dipartimentale Francese nel Basso Reno e lo ha fatto grazie a Beatrice Tortonesi.

Dopo Arianna Reichstein, da anni nel roster della Ferrarin Milano, stabilmente in A2, e Giorgia Convalle in quello dell'Handball Leno di A1, nei rispettivi campionati italiani, Beatricen Tortonesi a Strasburgo per motivi di studio (Università di Economia) è stata tesserata dalla locale formazione del TT Strasbourg.

“Attualmente gioco con la terza squadra dipartimentale - ci riferisce la stessa giocatrice - giocando sino ad ora quattro partite e segnando 9 reti. Normalmente gioco centrale, ma mi è capitato di giocare sia terzino od ala, per mia volontà posso partecipare anche agli altri allenamenti visto che qui ci sono tante squadre".

Ricordiamo che la società imperiese da anni partecipa a vario livello, dalle giovanili alle prime squadre, ai campionati d'oltralpe del compatimento di Nizza. "Per noi è stato molto importante avere questa possibilità ci riferisce il presidente Giovanni Martini - in modo da far fare esperienza ai nostri ragazzi e ragazze con una pallamano di alto livello. Siamo altresì contenti ora per Beatrice Tortonesi che ha in questo momento di conoscere dall'interno tutti i loro segreti in modo da poterci aiutare a crescere ancora come società". Non ci resta che fare gli auguri per il suo prossimo impegno casalingo contro il Reichstett SF3 del 1° aprile”.