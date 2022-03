Judo: tre atleti di Imperia alla finale nazionale della Coppa Italia Under 36

Sabato 26 marzo, presso l’impianto sportivo di “Arenzano” Genova, si sono svolte le fasi regionali di qualificazioni, alla finale nazionale della coppa Italia U 36 di judo. La coppa Italia è una competizione a livello nazionale che vede in lizza i migliori atleti under 36 d’Italia che non sono in forza a gruppi sportivi militari.



Ottima prestazione del sodalizio imperiese OK club che strappa tre pass per le finali che si svolgeranno al centro olimpico Matteo Pellicone di Ostia i prossimi 23 e 24 aprile. "Conosciamo meglio atleti che rappresenteranno la nostra città: Davide Berghi cat. 60 kg, 18 anni al quinto anno del Liceo Scientifico cintura nera 2° dan Emilio Pozzoli cat. 81 kg, 27 anni laureato in Scienze Motorie cintura nera 2° dan Tiziano Boggione cat. 90 kg 19 anni al quinto anno di Perito Agrario cintura nera 1° dan" - sottolineano dal Club imperiese.



"Ora non ci resta che completare la fase di preparazione, gli atleti qualificati sono forti e hanno tutti e tre una buona esperienza, incroceranno con i migliori e la gara non sarà facile, ma auspichiamo in un risultato positivo" - ha detto il maestro Franco Viani Presidente dell’OK club.