Imperia calcio, stangata per mister Antonio Soda: il giudice sportivo lo squalifica per tre giornate

E' arrivata la stangata per mister Antonio Soda che è stato squalificato per tre turni dal giudice sportivo. L' allenatore, salvo ricorsi e successive decisioni, salterà la trasferta infrasettimanale di Ticino e i due derby liguri contro Sestri Levante (in casa) e Vado.

Se l'espulsione, arrivata al minuto 63 di Imperia-Ligorna, è apparsa esagerata, ancor più la decisione del giudice sportivo. Il tecnico di Cutro era stato richiamato più volte dal guardalinee Pignatelli nell'arco del primo tempo; su una pericolosa ripartenza, intorno all'ora di gioco, Soda aveva protestato per un fuorigioco non segnalato, a suo dire, dall' assistente 2 Meraviglia.

L'assistente 1 richiamava l'arbitro interrompendo il gioco per espellere l'allenatore, che all'uscita si rivolgeva, con veemenza, a Pignatelli chiedendo spiegazioni. Di seguito, la motivazione del giudice sportivo:" Allontanato per plateali proteste nei confronti del Direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava ad un A.A. e gli rivolgeva ripetute espressioni ingiuriose".

Il carattere sanguigno di Soda era diventato un fattore per questa squadra, apparsa talvolta abulica. L'Imperia saprà reagire a questa altra difficoltà?