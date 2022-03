Cava Grimaldi a Ventimiglia, Sansa: "L'ennesima cementificazione da oltre 30 mila metri cubi dalla costa ligure"

“L'Assemblea regionale oggi ha dato il via libera all'ennesima cementificazione della costa ligure, dando il 'nulla osta' all'operazione del Principato di Monaco all'ex Cava Grimaldi di Ventimiglia”. Così il consigliere regionale Ferruccio Sansa, capogruppo dell'omonima lista, sull'approvazione della proposta di deliberazione alle varianti del Piano territoriale di coordinamento paesistico (Ptcp) correlate alle varianti al Piano urbanistico comunale (Puc) oggetto dell'accordo di programma relativo all'area di proprietà del Principato di Monaco in località Terre Bianche, nel Comune di Ventimiglia.

“ Dietro alla solita narrazione dei benefici portati dai cosiddetti oneri di urbanizzazione – osserva Sansa – si nasconde una cementificazione da oltre 30 mila metri cubi per costruire un nuovo complesso residenziale e turistico e nuovi parcheggi. Deve esistere una strada diversa per recuperare il territorio che non sia concedere ai privati di realizzare operazioni immobiliari in zone di pregio”.