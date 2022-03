Ambulatorio fisiomed protagonista di un webinar: la soddisfazione della Confartigianato

La Confartigianato di Imperia parteciperà al webinar, organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, in programma giovedì 31 marzo alle ore 10:30. Si tratta di un nuovo appuntamento del ciclo di eventi "Imprese e Storie di Successo” in cui vengono raccontate tecnologie e territorio con la voce degli imprenditori. L’obiettivo del webinar è infatti quello di dare voce alle imprese, offrendo così a tutti l'opportunità di ascoltare e condividere i progetti, le idee e le esperienze di crescita digitale.

In particolare la Confartigianato è orgogliosa della parte curata dall’Ambulatorio Fisiomed che tratterà il tema: “Intelligenza Artificiale, Assistenti Virtuali e Chatbot: tecnologia in movimento per abbattere le distanze ed entrare in casa dei pazienti” attraverso gli interventi del Project Manager Matteo Buffa (consigliere del direttivo del Movimento Giovani di Confartigianato Imperia e della categoria dei parasanitari) e del Responsabile Scientifico Alessio Marroni.

Per informazioni ed iscrizioni al webinar è possibile scrivere direttamente alla Camera di Commercio all’indirizzo: digitalpromoter@rivlig.camcom.it.