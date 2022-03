Tre vittorie per la Pallamano Ventimiglia al concentramento Under15 del 'Palaroya'

In questa occasione è stata consegnata al fondatore della Pallamano Ventimiglia una targa da parte della FIGH, rappresentata dal delegato provinciale Jean Claude Asnong, per ringraziare Pippo Malatino dell'immenso ed importante lavoro svolto negli ultimi 20 anni, portando la squadra e diverse generazioni di giovani atleti, a livelli altissimi anche in campo Nazionale

“Dalla prossima stagione, infatti, il nostro storico allenatore, parte per una nuova avventura all'estero, nella disciplina del beach handball - conclude la presidente - non posso che ringraziare Pippo, per il suo estenuante lavoro di formatore, impreziosito da grandi successi personali e di conseguenza per la società. Ma voglio soprattutto ringraziarlo per la passione che ci ha trasmesso e per tutto quello che ci ha insegnato e che ci permetterà di proseguire il suo lavoro. Il cordone ombelicale non verrà di certo tagliato, visto che la nostra collaborazione, per quanto riguarda il beach handball, continuerà anche a distanza proprio perché i nostri ragazzi possano far parte del grande progetto europeo ad alto livello cui partecipa Pippo Malatino. Le vittorie di ieri sono ovviamente dedicate a lui. Ringrazio le altre compagini che con la loro partecipazione hanno permesso di svolgere una importante e appassionante giornata di sport”.