Sanremo: palestra di villa Ormond gremita di atleti per lo stage di kickboxing organizzato da 'Indomita' e 'M.G. Fight Team'

Domenica la palestra di villa Ormond ha ospitato una giornata di sport che ha visto quasi 100 atleti presenti allo stage di kickboxing nato dal consolidato connubio tra Indomita Sanremo e M.G. Fight Team.

Oltre tre ore molto intense dirette dai maestri Mirko Grillo e David D'Ambrosio, coadiuvati dalla maestra Stefania Armando e dagli aiutanti Federico D’Ambrosio, Luca Maggio, Matteo e Moreno Modena.

Grandi e piccoli hanno assistito a una prima parte di stage puramente teorica durante la quale sono state trattate nozioni di storia sulle origini della disciplina, le specialità esistenti, i vari regolamenti nonché nozioni di tattica da combattimento, per poi passare con grande entusiasmo ad una parte pratica dedicata ai fondamentali, alle combinazioni e alle tecniche più evolute, sia nell’ambito del contatto leggero che per il contatto pieno.

L'organizzazione curata dal direttore tecnico David D’Ambrosio ha previsto entrate contingentate con un pass numerico attribuito ad ogni atleta iscritto, con la presenza di un'ambulanza per un eventuale primo soccorso e con una scaletta prestabilita che ha permesso un timing ottimale di tutta la manifestazione.

A tutti gli atleti è stato consegnato un certificato di partecipazione nonché un documento contenente un riassunto dei temi teorici trattati.

“Grazie al Comune di Sanremo per lo spazio assegnato e nello specifico il consigliere Paolo Masselli che, come sempre, da sportivo, è sempre pronto per garantire il suo impegno nell’organizzazione di eventi sportivi di qual si voglia genere” dichiarano gli organizzatori.

“Grazie a tutti i partecipanti allo stage - dichiarano gli insegnanti Mirko Grillo (coordinatore Nazionale Csen settore Kickboxing) e David D’Ambrosio (coordinatore Regionale Csen settore Kickboxing) - a loro le congratulazioni per l'impegno e la determinazione con le quali hanno affrontato le oltre tre ore di allenamento. È un grande piacere per noi cercare di trasmettere alle nuove generazioni la passione per questo fantastico sport da combattimento, e soprattutto vedere nei loro occhi grande entusiasmo e voglia di imparare”.