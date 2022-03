Pallavolo: i risultati delle formazioni dell'Imperia Volley scese in campo nel fine settimana

Una vittoria e una sconfitta per le due formazioni dell'Imperia Volley partecipanti al campionato di Serie D. Le ragazze, tra le mura amiche del palazzetto dello sport di Zona San Lazzaro, con una grande prestazione di squadra hanno battuto le savonesi del Quiliano, formazione che occupa la terza posizione nella classifica provvisoria.

I ragazzi, in trasferta a Sestri Levante, si sono portati subito sul 2-0. Quando la gara si era ormai incanalata su un rotondo successo per la formazione del capoluogo, un incidente di gioco, i cui esiti saranno valutati in giornata, ha privato gli imperiesi del loro capitano e regista Stefano Sbarra, circostanza che ha permesso alla squadra di casa di pareggiare i set e successivamente aggiudicarsi l’incontro al termine di un tiratissimo tie-break.

I risultati:

Campionato Regionale serie D/F

Imperia Volley – Quiliano Volley 3 – 1 (25/23-23/25-25/20-25/19)

Campionato Regionale serie D/M

Volley Sestri Levante - Imperia Volley 3 – 2 (22/25-14/25-25/22-26/24-21/19)

Campionato 3Div. F/A

Imperia Volley – Nova Volley 3 – 1 (24/26-25/17-25/17-25/16)

Campionato 1Div. F/A

Imperia Volley - Albenga Volley 0 – 3 (13/25-7/25-13/25)

Campionato U14 F/A

Albenga Volley – Imperia Volley 3 – 0 (25/7-25/18-25/15)

Campionato U15 Maschile

Imperia Volley – Arnmec Carcare 1 – 3 (21/25-25/23-11/25-20/25)

Campionato U14 Centro Sportivo Italiano

Imperia Volley B – Albenga Volley 0 – 3 (15/25-15/25-7/25)