Nuoto: ottimi risultati per gli atleti della Sanremo Like Swim nella trasferta di Albenga

Il ‘magic moment’ della Sanremo Like Swim ha trovato conferma anche in terra ingauna, dove lo scorso weekend i ragazzi allenati da Omar Aschero, Cristina Avallone e Stefano Martini hanno fatto nuovamente incetta di medaglie e “personal best”.

In quella che è stata la sesta prova regionale riservata agli ‘Esordienti’ A e B, infatti, Michele Bertocchi ha primeggiato nei 50 rana; Giacomo Lanteri e Giada Viacava si sono tolti uno sfizio d’argento rispettivamente nei 100 dorso e 50 rana; Giulia Scarlatti e Veronica Scardetta hanno artigliato il terzo gradino del podio nei 50 rana (entrambe) e nei 100 dorso (la seconda).

Affatto appagati dai risultati individuali, ragazze e ragazzi si sono imposti anche in staffetta: sono giunte seconde al traguardo sia la 4x50 dorso maschile (Bertocchi, Reggio, Di Giorgio e Lanteri), sia l’omologa femminile (Gibelli, Scarlatti, Scardetta e Viacava). E poi, come se non bastasse il bottino di metalli preziosi, ecco una cascata di primati personali per Claudia Gibelli, Valeria Scardetta, Giorgia Lasalandra, Luigi Reggio, Mattia Bertellini, Giorgia Fazio, Alice Conte e Aleksi Pedrazzini.

Per società e coach, dunque, aggettivi in via d’esaurimento per le prove offerte dai ragazzi della propria scuderia. Una scuderia che sta via via ampliandosi anche grazie all’attivazione dei corsi di nuoto e di acquafitness che si tengono nelle sedi di Taggia (0184054241), Bordighera (0184997229) e Sanremo (0184991350).