Calcio, Sanremese. Matteo Andreoletti sarà il super ospite della puntata di questa sera di Stadio Aperto

E' un lunedì davvero straordinario per i tifosi della Sanremese, ancora in festa per la clamorosa vittoria per 5-1 sul campo del Novara. Un successo che ha rilanciato i matuziani nella lotta per il primato, ora distante solo tre punti.

Questa sera sul nostro quotidiano online avremo ospite il tecnico biancazzurro, Matteo Andreoletti, ospite della trasmissione "Stadio Aperto", curata dalle redazioni del gruppo Morenews.

Appuntamento sull'home page e sulla pagina facebook di Sanremonews.it, dove tifosi e appassionati potranno inviare commenti e domanda all'allenatore dei matuziani.