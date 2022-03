Vallecrosia: note di pace con il concerto della cantante Yudina Larissa sulle note di canzoni popolari russe e ucraine

Nell'ambito della rassegna musicale “Primavera in Musica”, organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Vallecrosia in collaborazione con l'istituto musicale “G.B. Pergolesi”, si è esibita davanti a un pubblico attento la soprana russa Yudina Larissa che, dopo essersi diplomata al conservatorio di Kaliningrad e aver vinto diversi premi internazionali, si è trasferita a Milano dove si è perfezionata nel conservatorio “Giuseppe Verdi” e dove attualmente risiede.

L'assessore comunale delegata alla Cultura, Marilena Piardi, in rappresentanza di tutta l'amministrazione, alla conclusione della performance, che ha riscontrato un grande successo con al termine oltre cinque minuti ininterrotti di applausi, si è complimentata con la cantante Yudina Larissa e con la pianista accompagnatrice, Adriana Costa, anche per aver scelto ed eseguito appositamente motivi popolari sia russi che ucraini in uno spirito di pace perché, come scriveva il filosofo greco Platone, “la musica è la miglior medicina dell'anima” e oggi l'umanità ha tanto bisogno di essere curata.

La rassegna “Primavera in Musica” proseguirà domenica prossima, alle 16.30 presso la sala polivalente comunale di Vallecrosia, con il concerto “Le armonie tra Canto e Chitarra” dove si esibiranno la chitarrista Lara Cherkas e il cantante Dario Amoroso, entrambi vincitori di concorsi nazionali ed internazionali.



Tutta la rassegna è ad ingresso gratuito e nel rispetto della normativa vigente sulla prevenzione al contagio pandemico.