Sanremo: domani la presentazione del libro 'Storia di Sanremo - Dall’entrata in guerra dell’Italia alla Liberazione 1940-1945'

Domani alle 16.30 in collaborazione con la Famija Sanremasca Leone Pippione presenta il libro 'Storia di Sanremo - Dall’entrata in guerra dell’Italia alla Liberazione 1940-1945'.

L’incontro è stato inserito nel piano di Formazione dei docenti. L’ingresso è libero con Green Pass e mascherina FFp2. “Un periodo travagliato per Sanremo ed i suoi cittadini: i bombardamenti, le corse nei rifugi, le privazioni, i rastrellamenti e poi i nazisti, i repubblichini, i partigiani. Il libro registra con scrupolo gli avvenimenti, anche minuti, e, come in un immenso affresco, delinea i timori, i conflitti, i lutti di una città provata.

Diviso in sei capitoli, contiene una prima parte, dall’entrata in guerra dell’Italia all’annuncio dell’armistizio con gli Alleati, nella quale si delineano personaggi ed episodi di vita della città che risultò soltanto “sfiorata” dal conflitto, che si combatteva lontano, tranne, nel giugno del 1940, durante la breve guerra con la Francia. Una seconda parte, a principiare dall’8 settembre 1943, tratta di una Sanremo coinvolta direttamente nel conflitto quando subisce una serie di pesanti bombardamenti e viene occupata dai tedeschi che effettuano anche massicci rastrellamenti deportando cittadini nei campi di concentramento o ai lavori forzati a Bolzano.

Venerdì prossimo, sempre al Teatro dell’Opera del Casinò nell’ambito dei “Martedì Letterari” (ore 18.30) la Senatrice Elena Cattaneo presenta il libro 'Armati di Scienza' (Raffaello Cortina editore). Partecipa lo scrittore saggista Alberto Guglielmi Manzoni.