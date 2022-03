Se investi in pubblicità sul nostro giornale, o vuoi il tuo sito internet o e-commerce nuovo o la gestione dei social con noi puoi avere 10.000 euro a fondo perduto. Pratiche da depositare urgenti, informati qui

Il mondo del commercio e dell’artigianato, nonché la ristorazione, il turismo e le imprese sono state aggredite dalla crisi economica causata dal Coronavirus in modo evidente. Molte sono le esigenze da affrontare in questa ripartenza, meglio se alcuni investimenti possono essere 'rimborsati' grazie a fondi perduti di bandi ad hoc.

Pochi conoscono le opportunità di ottenere per siti, e-commerce, operazioni digitali con promozione su quotidiani online e social contributi a fondo perduto da bandi nazionali, regionali e locali che coprono gli investimenti.

Il nostro Gruppo Editoriale ha una divisione interna specializzata in Contributi per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che vogliono investire sul web con siti, e-commerce, pubblicità e altri servizi per social e digitalizzazione.

E’ attivo il bando per la digitalizzazione che prevede l’opportunità di fare pubblicità digitale (anche sul nostro quotidiano e quelli del nostro gruppo), siti internet, gestioni social ecc, con un fondo perduto sino a 10.000 euro.

Scrivi a media@morenews.it indicando i tuoi recapiti e la sede della tua azienda, ti contatteremo con urgenza perché occorre depositare le domande entro il 27 aprile.