Mondo Internazionale APS ETS, grazie alle divisioni di analisi e ricerca Mondo Internazionale G.E.O. e Mondo Internazionale Hub, in collaborazione con IRSEU - Istituto Internazionale Ricerca e Studio Scienze Economiche ed Umane, hanno sviluppato uno studio sul fenomeno migratorio in Italia e in Europa. L’analisi effettuata, dal titolo “Geopolitica dell’immigrazione al tempo del Covid-19 e del conflitto Russia – Ucraina. Un’analisi sugli effetti in Italia e in Europa”, pone l’accento sulle opportunità e sulle complicanze socio-economiche a livello macro e microscopico.





Il Presidente di Mondo Internazionale, il Dott. Michele Pavan sottolinea che “L’elaborato consente di ripercorre le diverse tipologie di migranti con le relative tutele e garanzie che il diritto nazionale ed internazionale prevede. Successivamente ripercorre l’immigrazione in Italia tra peculiarità dei profughi ucraini, risposte all’immigrazione e potenziali conseguenze ed opportunità sino ad affrontare il tema controverso e molto complicato degli impatti economici dell’immigrazione”





Il conflitto tra Russia ed Ucraina ha scatenato una delle crisi umanitarie più grandi d’Europa dal tempo della Seconda Guerra Mondiale spingendo, al 22 marzo 2022, più di tre milioni di ucraini a scappare dal conflitto. Dato il gran numero di uomini e donne che sta cercando rifugio all’estero, principalmente nei paesi dell’Europa dell’Est, si parla di un nuovo metodo di guerra - quello del “weapon of mass migration” - a cui gli stati europei (UE ed extra-UE) dovranno rispondere nel breve, medio e lungo termine. In quest’analisi, andremo ad analizzare innanzitutto le peculiarità di questo flusso di migranti e le varie risposte a tale crisi, procedendo poi a produrre un’analisi sul potenziale impatto economico di tale crisi. Nello specifico, in Italia le province ad esserne più colpite saranno, in ordine, Milano, Napoli, Bologna, e Roma. Inoltre, un’ulteriore sfida proviene dalla volontà di molti profughi di tornare in Ucraina, incontrando dunque maggiori difficoltà ad integrarsi nelle società ospitanti. L’analisi si conclude con alcune proposte di politiche pubbliche, intenzionate a rispondere all’emergenza ed alle problematiche di integrazione.





Il Presidente di IRESU, prof. Franco Colombo dichiara “Abbiamo deciso di metterci al lavoro per comprendere effetti di una crisi di questa portata, sia dal punto di vista Sociale che economico e dare qualche scenario epr comprendere meglio come poter intervenire per affrontare questa situazione che avrà effetti per diverso tempo a venire.”





