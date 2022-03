Due incendi boschivi nel pomeriggio a Cesio e Borgomaro: entrambi spenti dai Vigili del Fuoco (Foto)

Due piccoli incendi boschivi, questo pomeriggio nei comuni di Cesio e Borgomaro, in Valle Impero nell’entroterra del capoluogo.

In entrambi i casi sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale, che hanno spento i roghi in poche ore. Sul posto erano presenti anche la Protezione Civile Pontedassio-Valle Impero insieme ai Vigli del Fuoco, l'elicottero antincendio e i Carabinieri Forestali per le verifiche.

Le operazioni di spegnimento sono durate 4 ore circa e l'incendio ha interessato un ettaro e mezzo.