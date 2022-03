CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 28 marzo 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- AMBULANCE – ore 16.15 - 18.40 – 21.00 - di Michael Bay - con Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González, Garret Dillahunt – Azione/Drammatico - "Il decorato veterano Will Sharp, alla disperata ricerca del denaro necessario per le cure mediche di sua moglie, chiede aiuto alla persona meno indicata - suo fratello adottivo Danny. Danny, criminale di lunga data e dal carattere carismatico, gli propone invece un colpo da 32 milioni di dollari: la più grande rapina in banca mai effettuata a Los Angeles. Con sua moglie in condizioni di salute critiche, Will non potrà che accettare l'offerta. Quando, però, la loro fuga spettacolare va per il verso sbagliato, i due fratelli, in preda alla disperazione, sequestrano un'ambulanza con a bordo un poliziotto ferito che lotta tra la vita e la morte e l'esperto paramedico Cam Thompson. In un infinito inseguimento ad alta velocità, Will e Danny dovranno evitare tutte le forze dell'ordine messe in campo dalla città, mantenere in vita i loro ostaggi e cercare di non ammazzarsi a vicenda, il tutto mentre si danno alla fuga più folle a cui la città di Los Angeles abbia mai assistito…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- SPENCER – ore 16.00 - 19.20 – 21.20 - di Pablo Larraín - con Kristen Stewart, Timothy Spall, Jack Nielen, Freddie Spry, Jack Farthing - Biografico - "Inizio anni Novanta. Il matrimonio fra la Principessa Diana e il Principe Carlo è in crisi da tempo. Malgrado le voci di presunti flirt e di un imminente divorzio, si cerca di preservare la pace in vista delle festività natalizie, tradizionalmente trascorse dai reali nella proprietà di Sandringham. Sono giorni in cui si mangia, si beve, si spara e si va a caccia. Diana conosce le regole del gioco. Ma quest'anno non sarà come gli altri…”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- THE BATMAN – ore 16.30 - 20.40 - di Matt Reeves - con Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro - Azione/Drammatico - "Bruce Wayne già da tempo veste i panni di Batman vigilando su Gotham City. Il supereroe ha già affrontato diversi criminali, ma la città è sempre più colpita da una corruzione dilagante ed egli sembra esser l'unico a cercare di garantire giustizia. Ora dovrà fronteggiare un nemico tanto astuto quanto temibile: l'Enigmista. Il nuovo killer semina il terrore a Gotham con indovinelli e inganni, conosce l'identità di Batman, tanto da spargere qua e là indizi ed enigmi proprio sulla famiglia Wayne. Indagando su di lui nei bassifondi, Batman si imbatte in una serie di personaggi, come l'affascinante Catwoman, Pinguino e il boss del crimine Carmine Falcone. Le indagini che condurrà, però, lo porteranno a scoprire qualcosa che ha sempre ignorato sulla sua famiglia e per sconfiggere il male e avere finalmente vendetta, questa volta l'Uomo Pipistrello dovrà stringere nuove alleanze…”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- CORRO DA TE – ore 16.15 - 19.20 – 21.30 - di Riccardo Milani - con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati - Commedia - "Gianni è un quasi cinquantenne bello, sportivo e a capo di un importante brand di scarpe da running che vanta grandi atleti come testimonial. L'uomo è anche un single incallito pronto a tutto pur di conquistare una donna. Arriva perfino, per una serie di circostanze, a fingere di essere costretto a una sedia a rotelle! Ma quando incontra Chiara, donna solare e dinamica nonostante un incidente l'abbia resa paraplegica, inizia a provare sentimenti fino a quel momento mai provati. Attraverso lei e i suoi amici, sportivi e vitali almeno quanto lei, Gianni non potrà far altro che cambiare prospettiva su molte cose: la vita, l'amore, la disabilità in sé…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- NOTRE-DAME IN FIAMME – ore 16.30 - 19.15 – 21.15 – di Jean-Jacques Annaud – con Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mickaël Chirinian, Jérémie Laheurte, Maximilien Seweryn, Garlan Le Martelot – Drammatico - "15 aprile 2019 - Scene degli ingorghi provocati dal disastro, dei canti notturni per incoraggiare i pompieri o delle reazioni all'estero nel vedere la cattedrale di Parigi in fiamme. Una testimonianza collettiva che diventa un vero e proprio film documentario, restituisce alla nostra futura memoria una fotografia sull'incendio di Notre-Dame…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- IL PEGGIOR LAVORO DELLA MIA VITA – ore 16.30 - 19.15 – 21.00 - di Thomas Gilou - con Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Mylène Demongeot, Jean-Luc Bideau - Commedia – "Un'improbabile storia di amicizia tra Milann, un giovane detenuto costretto a lavorare in una casa di riposo piuttosto che andare in prigione, e un gruppo di anziani pensionati che non sono davvero preparati ad accettare questa nuova recluta. Finché non scoprono che Milann è un orfano come loro e decidono di lasciarlo entrare. Scopre anche che qualcosa non va perché i vecchi non ricevono mai alcuna visita e la casa di riposo sta rubando i loro soldi. Decide di aiutarli e organizzare una fuga, ma dove sarebbero andati?…”

Voto della critica: **

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- IN GUERRA (cineforum) – ore 16.15 – 21.00 - di Stephane Brizè – con Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie, David Rey, Olivier Lemaire – Drammatico - "Dopo aver promesso a 1100 operai che i loro posti di lavoro sarebbero stati salvi, i dirigenti di una fabbrica decidono improvvisamente di chiudere i battenti. Laurent, uno degli operai, si batte in prima fila contro questa decisione, conducendo una lotta sindacale senza esclusione di colpi per reclamare diritti e dignità dei lavoratori…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- LICORICE PIZZA – ore 20.45 - di Paul Thomas Anderson - con Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper – Commedia/Drammatico - "Il quindicenne Gary Valentine vive nella San Fernando Valley degli anni Settanta e fin dall'infanzia ha una carriera avviata da attore. Il giorno in cui nella sua scuola si scattano le foto per l'annuario, Gary incontra Alana Kane, una ragazza più grande di lui, da subito rimanendone molto colpito. I due iniziano a frequentarsi e a passare molto tempo l'una con l'altro, costruendo una grande complicità. Insieme vivono diverse avventure e crescendo giorno dopo giorno, riescono a fortificare il loro rapporto…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- AMBULANCE – ore 21.00 - di Michael Bay - con Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González, Garret Dillahunt – Azione/Drammatico - "Il decorato veterano Will Sharp, alla disperata ricerca del denaro necessario per le cure mediche di sua moglie, chiede aiuto alla persona meno indicata - suo fratello adottivo Danny. Danny, criminale di lunga data e dal carattere carismatico, gli propone invece un colpo da 32 milioni di dollari: la più grande rapina in banca mai effettuata a Los Angeles. Con sua moglie in condizioni di salute critiche, Will non potrà che accettare l'offerta. Quando, però, la loro fuga spettacolare va per il verso sbagliato, i due fratelli, in preda alla disperazione, sequestrano un'ambulanza con a bordo un poliziotto ferito che lotta tra la vita e la morte e l'esperto paramedico Cam Thompson. In un infinito inseguimento ad alta velocità, Will e Danny dovranno evitare tutte le forze dell'ordine messe in campo dalla città, mantenere in vita i loro ostaggi e cercare di non ammazzarsi a vicenda, il tutto mentre si danno alla fuga più folle a cui la città di Los Angeles abbia mai assistito…”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it