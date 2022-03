Sanremo: abbattimenti arborei in città, la preoccupazione del comitato ambientalista matuziano (PAT)

Il Comitato PAT di Sanremo ritorna sul problema dell’abbattimento degli alberi in città.



"A seguito della richiesta che abbiamo inoltrato in Comune alcuni giorni fa - si spiega nella nota - dove chiedevamo delucidazioni circa l'abbattimento del grande pino in via Martiri, l'Ufficio giardini e beni ambientali ci comunica che tale abbattimento, legato ad un previsto intervento edilizio, è stato autorizzato dai funzionari preposti a seguito di perizia professionale di iniziativa privata.

Abbiamo quindi sentito la necessità di approfondire con un'ulteriore richiesta di informazioni per conoscere l'incidenza delle autorizzazioni di abbattimento negate e legate ad interventi edilizi, il numero dei diversi agronomi professionisti che hanno redatto le perizie riferite alle complessive richieste di autorizzazione di abbattimento ed il numero di perizie che ciascun diverso professionista ha redatto sul numero totale con distinzione tra autorizzate e non autorizzate.

Come ormai è risaputo, raccogliamo la preoccupazione di residenti e turisti che aumenta in relazione all'incremento di abbattimenti arborei. Considerando inoltre che siamo nel periodo che tutela la nidificazione, questo non sembra sia tenuto in considerazione dagli Uffici, come non sembra che i progetti edilizi si adeguino alle preesistenze verdi vanificando di fatto la normativa posta a tutela di ambiente e paesaggio”.