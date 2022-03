Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 28 marzo a domenica 3 aprile, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 28 MARZO

IMPERIA



20.30. Inizio nuovo corso di formazione per diventare volontari della Croce Bianca Imperia. Sede sociale di Viale della Rimembranza 18, per informazioni e iscrizioni visitare il sito www.crocebiancaimperia.org o inviare e-mail a formazione@crocebiancaimperia.org



DIANO MARINA



10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 3.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina, Locaità Prato fiorito, fino al 31 marzo, info 331 9365845

21.00. ‘Alichin di Malebolge’: spettacolo teatrale di e con Enrico Bonavera. Regia Christian Zecca. Teatro Politeama Dianese, info e prenotazioni allo 0183495930 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

MARTEDI’ 29 MARZO



SANREMO

10.30-18.00. Master Expo (4ª edizione): fiera delle eccellenze della ristorazione e hotellerie per valorizzare il territorio. Palafiori di corso Garibaldi, anche domani (più info)

16.30. Per Martedì Letterari, in collaborazione con la Famja Sanremasca, il presidente Leone Pippione presenta il libro dello storico sanremese Andrea Gandolfo ‘Storia di Sanremo - Dall’entrata in guerra dell’Italia alla Liberazione 1940-1945’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti, necessario green pass e mascherina (più info)



IMPERIA

11.00. Evento di presentazione, animazione e promozione della ‘Strada Balcone’, relativa al territorio imperiese nell'ambito del progetto ‘Pays Aimables’. Sala Multimediale della Camera di Commercio in Via Tommaso Schiva 29 (più info)

DIANO MARINA



10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 3.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina, Locaità Prato fiorito, fino al 31 marzo, info 331 9365845



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier (dal martedì alla domenica fino al 10 aprile)

20.00. ‘Wozzeck’ di Alban Berg con Trevor Scheunemann, Daniel Brenna, Michael Porter, Mikeldi Atxalandabaso, Albert Dohmen, Mathieu Toulouse, Fabrice Alibert, Andreas Conrad, Annemarie Kremer, Lucy Schaufer, Dimitri Dore, il Coro dell'Opera di Monte-CArlo, il Coro dei bambini dell'Accademia di Musica Rainier III e l'Orchestra filarmonica di Monte-Carlo, diretto da Kazudi Yamada. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)





MERCOLEDI’ 30 MARZO



SANREMO

10.00-18.00. Master Expo (4ª edizione): fiera delle eccellenze della ristorazione e hotellerie per valorizzare il territorio. Palafiori di corso Garibaldi (più info)

DIANO MARINA



10.00. Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 3.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina, Locaità Prato fiorito, fino al 31 marzo, info 331 9365845



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier (dal martedì alla domenica fino al 10 aprile)





GIOVEDI’ 31 MARZO

SANREMO



9.00. Golf Experience Grandi Auto: torneo di golf presso il Circolo Golf degli Ulivi ASD, Strada al Campo da Golf 59, fino al 3 aprile, info 0184 557093



17.00. ‘Musiche di scena per un dramma’: concerto della Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Franz Schottky con Antonio Di Cristofano al pianoforte (25 euro). Teatro dell’Opera del Casinò Municipale (più info)

IMPERIA



21.00. In arrivo da LOL2, spettacolo di cabaret con Max Angioni. Cinema Centrale, i biglietti su https://www.mailticket.it/manifestazione/I632/max-angioni--miracolato

DIANO MARINA



10.00. Ultimo giorno del Torneo nazionale di tennis singolare maschile e femminile limitato 3.1, organizzato dal V.I.P. Tennis Club Diano Marina, Locaità Prato fiorito, info 331 9365845



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier (dal martedì alla domenica fino al 10 aprile)

18.30. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: ‘Il secolo rosso: i musicisti sovietici davanti al potere’ di Charlotte Ginot-Slacik, musicologa, con Bruno Mantovani, direttore artistico del festival. Café du Cirque di Monte-Carlo (più info)

20.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto dell'Orchestra Filarmonica di Radio France, con Alexandre Baty, tromba, Colin Currie, percussioni, Anna Vinnitskaya, pianoforte, Nathan Mierdl, violino, Marc Desmons, viola, Yann Dubost, contrabbasso, Hélène Devilleneuve, oboe, Nicolas Baldeyrou, clarinetto. Mikko Franck, regia musicale e Bruno Mantovani, regia. Espace Fontvieille (più info)

20.30. ‘Un Démocrate - en duo’ (‘Un democratico - in duetto’) di Julie Timmerman con Mathieu Desfemmes e Julie Timmerman. Théâtre des Muses (info)





VENERDI’ 1° APRILE



SANREMO

9.00. Golf Experience Grandi Auto: torneo di golf presso il Circolo Golf degli Ulivi ASD, Strada al Campo da Golf 59, fino al 3 aprile, info 0184 557093



18.30. Per Martedì Letterari (eccezionalmente di venerdì), la Senatrice Prof. ssa Elena Cattaneo presenta il libro ‘Armati di Scienza’ (Raffaello Cortina editore). Partecipa lo scrittore saggista Alberto Guglielmi Manzoni. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti, necessario green pass e mascherina (più info)

BORDIGHERA

9.00-19.00. Manifestazione commerciale straordinaria rivolta alla promozione di prodotti agroalimentari ed enogastronomici della Liguria e del Piemonte. Corso Italia, fino al 3 aprile

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)



FRANCIA

CANNES

10.30-22.00. Festival Canneséries (giornata inaugurale della 5a edizione). Palais des Festivals et de Congrès, fino al 6 aprile (il programma a questo link)

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier (dal martedì alla domenica fino al 10 aprile)

20.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto del Trio Xenakis e Collectif Xenakis. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

20.30. ‘Un Démocrate - en duo’ (‘Un democratico - in duetto’) di Julie Timmerman con Mathieu Desfemmes e Julie Timmerman. Théâtre des Muses (info)

NICE

10.00-19.00. ‘Salon ID Week-End’: salone dedicato al turismo con numerose animazioni. Porto di Nizza, fino al 3 aprile (più info)



20.00. ‘Il Lago dei Cigni’: spettacolo di balletto con l’orchestra e la compagnia di balletto dell’opera Nazionale della Moldavia. Nice Acropolis (più info)



SABATO 2 APRILE



SANREMO

9.00. Golf Experience Grandi Auto: torneo di golf presso il Circolo Golf degli Ulivi ASD, Strada al Campo da Golf 59, fino al 3 aprile, info 0184 557093



18.30. Arrivo a Sanremo sul lungomare della Coppa Milano Sanremo XIII Rievocazione di auto storiche. A termine gara, trasferimento all0 Hotel Fairmont di Monte-Carlo per le premiazioni (più info)

20.00. Serata a tema dedicata ai ‘Fiori nel Piatto’ con la chef Paola Chiolini della Balena Bianca di Vallecrosia accompagnata da racconti, che sveleranno i segreti e la storia delle diverse preparazioni. Storytelling a cura del giornalista Claudio Porchia (60 euro a persona inclusi vini e bevande). Ristorante del Villaggio dei Fiori. Strada Tiro a Volo 3, info e prenotazioni 380 8686215



IMPERIA

7.45. Nell’ambito delle escursioni guidate con bus navetta nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione ad anello di 4 ore Montegrosso - Case Fascei - Motegrosso accompagnati dalle guida GAE Marco Rosso. Ritrovo ad Imperia, info 338 7718703 (più info)



17.00. Per la rassegna ‘Giovani talenti’, concerto di Daniela Pierotello e Nicole Imbesi al pianoforte con musiche di Shubert, Liszt, Prokofiev, Shostakovich. Teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, necessario green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e mascherina FFP2, prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 339 626 7110



VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA

9.00-19.00. Manifestazione commerciale straordinaria rivolta alla promozione di prodotti agroalimentari ed enogastronomici della Liguria e del Piemonte. Corso Italia, fino al 3 aprile

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)



SAN LORENZO AL MARE



21.15. Per ‘L’Albero in prosa’, spettacolo ‘La Collina di Spoon River - Le Canzoni di Fabrizio De André’ di Edgar Lee Masters con Antonio Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti, Manuela Salviati. Musica dal vivo London Valour Tribute Band Fabrizio De André. Regia si Lazzaro Calcagno. Sala teatro Samuel Beckett, info 347 7302028 (più info)

DIANO MARINA



11.00. Trofeo Primavera Classe Optimist: competizione velica nello specchio acqueo dianese a cura del Club Del Mare Diano Marina. Porto turistico, anche domani (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00-19.00. Tradizionale fiera della Candelora – Arti & Sapori della Rovere (31ª edizione): manifestazione di cultura, spettacolo, enogastronomia + Street Food a pranzo e a cena. Luoghi vari, anche domani (la brochure con il programma a questo link)



CERVO



15.00. ‘Letteratura e turismo sostenibile’: in occasione dell’incontro con Daniela Gambaro, visita didattica del borgo. Evento gratuito, Ritrovo al parcheggio di fronte Farmacia SS1 Aurelia, prenotazioni QUI



17.00. Per Cervo in blu d’inchiostro’, Daniela Gambaro presenta il libro Dieci storie quasi vere (Nutrimenti, 2020), vincitore Premio Campiello Opera Prima 2021. L’autrice dialoga con Armida Drago, vicepreside e docente di lettere dell’ Istituto Ruffini di Imperia, e Francesca Rotta Gentile, docente di lettere dell’ Istituto Colombo di Sanremo. Interventi musicali a cura dell’Associazione San Giorgio Musica. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (più info)



FRANCIA

CANNES

11.30-22.00. Festival Canneséries (5a edizione). Palais des Festivals et de Congrès, fino al 6 aprile (il programma a questo link)

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

10.00-13.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: Master Class con Emmanuel Curt, percussioni. Conservatoire à Rayonnement Régional di Nizza (più info)

13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier (dal martedì alla domenica fino al 10 aprile)

15.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto in famiglia con The Amazing Keystone Big Band e Sébastien Denigues, commediante. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

19.30. Serata di Gala sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco, a cura del Lions Club di Monaco, in collaborazione con l'artista Marcos Marin e Forbes Monaco. Hôtel Hermitage Monte-Carlo (info)

20.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto con Sophia Burgos, soprano e Daniel Gerzenberg, pianoforte. Yacht Club di Monaco (più info)

20.30. ‘Un Démocrate - en duo’ (‘Un democratico - in duetto’) di Julie Timmerman con Mathieu Desfemmes e Julie Timmerman. Théâtre des Muses (info)

NICE

10.00-19.00. ‘Salon ID Week-End’: salone dedicato al turismo con numerose animazioni. Porto di Nizza, fino al 3 aprile (più info)





DOMENICA 3 APRILE

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Rezzo alla Passeggiata dei Ponti accompagnati dalla guida Davide Fornaro. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 340 2440972 (più info)

8.30. Gara motociclistica Gruppo 5 fuoristrada FMI Lungo un percorso di circa 42 chilometri, da ripetersi tre volte. A cura del Moto Club Enduro Sanremo. Paddock sul lungomare Italo Calvino (più info)

9.00. Golf Experience Grandi Auto: ultimo giorno del torneo di golf presso il Circolo Golf degli Ulivi ASD, Strada al Campo da Golf 59, info 0184 557093



9.00. Torneo ATP Master Challenger, torneo internazionale di singolare maschile. Tennis Club Sanremo in corso Matuzia, fino al 9 aprile (info)

IMPERIA



21.00. Spettacolo teatrale ‘Madame Chrisantème Chiara Giribaldi’con Chiara Giribaldi (10 euro, minori fina a 5 euro). Teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, necessario green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e mascherina FFP2, prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 339 626 7110



VENTIMIGLIA



10.30. ‘Pic-nic ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)



VALLECROSIA

16.30. Per la rassegna ‘Primavera in Musica’, ‘Le armonie tra Canto e Chitarra’: recital chitarristico di Lara Cerkas, Vincitrice dell'European Music Competition di Moncalieri’ con Dario Amoroso (basso). A cura Istituto Musicale G.B. Pergolesi. Sala polivalente ‘G. Natta’, ingresso libero nel rispetto delle vigenti norme anti covid



BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



9.00-19.00. Manifestazione commerciale straordinaria rivolta alla promozione di prodotti agroalimentari ed enogastronomici della Liguria e del Piemonte. Corso Italia

TAGGIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione Rezzo alla Passeggiata dei Ponti accompagnati dalla guida Davide Fornaro. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo alle ore 8.30 oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 340 2440972 (più info)



DIANO MARINA

8.00-20.00. Diano colleziona: mostra mercato di piccolo artigianato e collezionismo (ogni prima domenica di ogni mese). Corso Roma e Piazza Martri della Libertà

11.00. Trofeo Primavera Classe Optimist: competizione velica nello specchio acqueo dianese a cura del Club Del Mare Diano Marina. Porto turistico (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00-19.00. Tradizionale fiera della Candelora – Arti & Sapori della Rovere (31ª edizione): manifestazione di cultura, spettacolo, enogastronomia + Street Food a pranzo e a cena. Luoghi vari (la brochure con il programma a questo link)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Festa di Primavera’ con espositori e artisti nei giardini di piazza D'Armi

CERIANA

9.30-17.00. ‘Mercatino dell’Artigianato in Corso Italia (ogni prima domenica del mese)



FRANCIA

CANNES



10.00-22.00. Festival Canneséries (5a edizione). Palais des Festivals et de Congrès, fino al 6 aprile (il programma a questo link)



MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier (dal martedì alla domenica fino al 10 aprile)

15.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo con Andris Poga, regia e Renaud Capuçon, violino. Auditorium Rainier III (più info)

16.30. ‘Un Démocrate - en duo’ (‘Un democratico - in duetto’) di Julie Timmerman con Mathieu Desfemmes e Julie Timmerman. Théâtre des Muses (info)

NICE

9.00. ‘Prom'Classic’: competizione sportiva di 10 km. Partenza da Promenade des Anglais (per saperne di più cliccare questo link)

10.00-18.00. ‘Salon ID Week-End’: ultimo giorno del salone dedicato al turismo con numerose animazioni. Porto di Nizza (più info)



Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate





