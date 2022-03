Dopo il sonoro 1-5 rifilato dalla sua Sanremese alla capolista Novara, ha parlato il tecnico Matteo Andreoletti. Sorridente per la vittoria ottenuta dai suoi che li riporta a tre punti dalla cima della classifica.

L'allenatore però mette in guardia l'ambiente: mercoledì al 'Comunale' arriverà l'Asti e la roboante affermazione odierna non deve distrarre i biancoazzurri, per continuare il cammino verso la promozione.