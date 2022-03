Pallapugno: bella affermazione della Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese sulla Alusic Merlese

Bella affermazione della Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese per 9-5 sulla Alusic Merlese (di Torino-Giribaldi), nella semifinale del Trofeo Acqua San Bernardo.



Dopo una buona partenza per 3-0 dei liguri, la sfida è proseguita punto a punto arrivando poi al massimo vantaggio (+4) nel finale. Raviola e compagni accedono così alla finale del torneo che si terrà a Cuneo, domenica 3 aprile, e sfideranno la SubalCuneo, di Daziano-Corino, ex squadra del nostro battitore.



Figurano nella quadretta iniziale, insieme a Federico Raviola, anche la spalla Alessandro Benso, i terzini Roberto Novaro e Alessio Cane, sostituito nel finale da Davide Malafronte. La partita è stata inoltre ribattezzata memorial 'Giuliano Bianco'. Prima del match, la famiglia e gli Ufficiali del 105° Corso AUC hanno donato un defibrillatore che è stato installato nei pressi dello sferisterio.