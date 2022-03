Pallamano: la San Camillo maschile vince in Francia, nettamente battuto l'Hb des Collines

Se da un lato c’è una squadra Senior femminile che continua a vincere, anche dall'altro lato ce ne è una maschile, che nella stessa categoria non è da meno.

La San Camillo Riviera Pallamano è infatti tornata vittoriosa dalla trasferta nell'entroterra di Nizza contro l'HandBall des Collines per 38-26. Per il bomber Daniele Martino, 12 reti sabato, insieme ai suoi ‘gemelli del gol’, Alessandro Cucè con 7 e Pietro Tambone con 9, all'inizio non è stato così facile.

Dopo un primo tempo di studio, concluso con il punteggio di 16-16, la ripresa è stata notevolmente diversa. Gli imperiesi non concedono più nulla agli avversari, con una difesa che incassa solo 4 reti in venti minuti ed un attacco che diventa sempre più devastante, sino a creare un distacco che rende impossibile ai transalpini di tornare in partita. "Al di là del risultato positivo – dice il dirigente Domenico Bonsignorio - la più grossa soddisfazione è stata l'applauso finale del pubblico alla termine della partita ai nostri ragazzi, riconoscendo il merito della vittoria e della sportività con cui è stata ottenuta. Credetemi in Francia non succede molto spesso".

SAN CAMILLO RIVIERA PALLAMANO: Mattia Ameglio, Matteo Cerisara reti 3, Alessandro Cucè 7, Gabriele Garelli 2, Thomas Gandolfi e Raul Madara portieri, Elias Marras 1, Daniele Martino 12, Stefano Quaranta 3, Pietro Tambone 9, Francesco Zaccagnini 1. Allenatore: Franco Spinelli; Dirigente: Domenico Bonsignorio.