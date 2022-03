Imperia: dopo lo 0-0 contro il Ligorna parla mister Soda "Partita difficile. Alcuni mancano un po' di carattere " (Video)

L'Imperia raccoglie un punto dopo la sfida interna (0-0) contro Ligorna ma l'urlo di gioia rimane strozzato in gola dopo il miracolo di Atzori sul tiro di Coppola, nel recupero.

I ragazzi di Soda non riescono così a coronare la giornata dell' 'Orgoglio neroazzurro' salendo comunque a quota 29 punti in classifica. Merito soprattutto della difesa che prolunga la striscia di imbattibilità sul campo a 360 minuti (senza recuperi) e affrontando un avversario che non ha ancora perso nel 2022, lontano dalle mura amiche.

Per contro, l'Imperia continua a peccare in cattiveria agonistica. Tanti interpreti sembrano non aver quella 'bava alla bocca' che invece dovrebbe contraddistinguere una gara in piena bagarre per la salvezza, a nove giornate dal termine della stagione.