Rari Nantes Imperia, domenica 27 marzo sarà Open Day alla 'Cascione' con ingressi e lezioni gratuite

Domenica 27 marzo, dalle 10 alle 19, Open Day alla 'Cascione' ed entrata gratuita in piscina per tutto il giorno.

Sarà una domenica di festa e di promozioni a tinte giallorosse. Come detto, la piscina sarà 'Total Free' e la lezione gratuita di AquaFitness dalle 10.30 alle 11.30. Inoltre, per chi rinnoverà l'abbonamento domenica, sono previsti 20 dispositivi phon e doccia in omaggio.

Grande protagonista sarà la Scuola Nuoto: tutto il giorno si potranno effettuare gli esamini per conoscere il proprio livello di acquaticità. E per chi si iscriverà domenica - inizio trimestre giovedì 31 marzo - è previsto uno sconto di Euro 10 sulla quota del Corso Bisettimanale, più una scelta tra due ingressi di nuoto libero o un ingresso fitness. Mentre sul Corso Monosettimanale vi sarà un omaggio di un ingresso di nuoto libero o un ingresso di fitness.

Dalle 15:30 alle 17:30, inoltre, la consegna dei Diplomini per tutti coloro che hanno terminato il corso Scuola Nuoto, nel trimestre precedente.

Acqua e non solo. Perchè, sempre domenica 27 marzo, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, Roberto vi aspetta per la prova libera in palestra.