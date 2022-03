Pallacanestro: bella vittoria in trasferta per il Bc Ospedaletti che approda alla fase a orologio al terzo posto

BASKET PEGLI-BC OSPEDALETTI 80-86 (14/16, 18/18, 16/19, 25/20, 7/13)

BASKET PEGLI: Moggio D. 24 , Moggio G. 20, Bochicchio 9, Khelefi 9, Allemani 9, Canciani 6, Bassi 3, Grossi. All.: Crocco.

BC OSPEDALETTI: Zunino 24, Vivo 21, Blasetta 18, Fiore 13, Pesante 8, Formica 2, De Caro. All.: Archimede; Ass.: Lupi.

Bc Ospedaletti corsaro a Pegli, dove gli orange espugnano il parquet genovese dopo un tempo supplementare. Con la vittoria i cestisti di Archimede sono matematicamente terzi e, alla fase ad orologio, incontreranno fuori casa le due squadre che sono avanti in classifica e tra le mura amiche le due che sono arrivate quarte e quinte.

La trasferta a Pegli, in settimana come al solito è un problema logistico non indifferente: oltre ai problemi di lavoro c'e la variabile autostrada e, pertanto, si arriva in tempo per giocare con poco riscaldamento. Sono 7 gli effettivi a disposizione, con il capitano Formica il lista ma reduce da un infortunio.

I ragazzi pero mettono tutto in campo e anche le percentuali al tiro da 3 sono da gold: 12 su 23, ovvero quasi il 50%, che tengono a galla gli orange e fanno prendere 11 lunghezze di vantaggio a 3 minuti dalla fine. Complice la stanchezza o pegliesi pareggiano alla fine dei regolamentari ma Vivo, Zunino, Blasetta e Fiore mettono il sigillo ad una splendida vittoria.

Coach Archimede ha così commentato: “Grande vittoria con un blitz in trasferta importante su un campo sempre difficile. Ora la fase ad orologio sperando di poter recuperare qualche giocatore ed energie per poter accedere ai play off regionali".