Dall’under 13 all’under 17: nel weekend tutte in campo le formazioni ponentine del rugby

Ricco fine settimana ovale a livello giovanile per la provincia di Imperia. Sono di scena tutte le under giovanili. Si comincia domani con la under 15 della Union Rugby Riviera che se la vede con gli Amatori Genova alle 16 in quel del “Pino Valle” di Imperia.

Si tratta di un confronto di cartello, dato che gli ospiti rappresentano una importante scuola rugbistica di Genova. È necessario quindi valutare con attenzione a che punto sia la ripresa del rugby nell’area del capoluogo regionale proprio grazie alle prestazioni delle giovanili. I locali, per contro, possiedono qualità e numeri, in termini di giocatori, per dare buona prova di sé in ogni caso.

La under 17 sarà di scena sempre domani, ma fuori casa, con l’Alessandria. Sfida dal sapore antico, nel nome di una forte rivalità spesso generatrice di vibranti partite ad alto livello. La under 17 della Union è ormai una squadra compatta, anche se creata nel tempo con una serie di aggregazioni da altri sport e un percorso davvero sui generis. Miracoli del rugby e dei tecnici corsari. C’è forte unità, anche in occasioni tristi, con il ricordo e l’aiuto portato a Tobia Doria Miglietta, figlio di Alessandro. Giocatore il primo, tecnico il secondo e per entrambi una mamma e una moglie che non è più tra noi e che ora seguirà le partite con gli angeli, come direbbero in Galles.

Gran finale domenica ancora al “Pino Valle” di Imperia con l’importante raggruppamento under 13, in cui sarà di scena l’Imperia Rugby. Partecipano il Savona, le Province dell’Ovest, le Vespe Cogoleto e la Polisportiva Salesiani Vallecrosia. Un bel parterre, niente da dire. Sicuramente un bell’impegno per il gruppo di lavoro del rugby imperiese. Però divertimento, sorrisi e prelibatezze della Club house saranno sicuramente padroni.