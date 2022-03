Pallanuoto, Rari Nantes Imperia di scena a Bogliasco con la A2 maschile e , domenica, giallorosse contro Treviglio

Torna il week-end ed anche la pallanuoto. Come consueto, saranno i ragazzi di Andrea Pisano a scendere in vasca per primi, ospiti del forte Bogliasco, secondo in classifica. Il fischio d'inizio, ad opera della coppia arbitrale Colombo-Rotunno, avverrà domani alle ore 18, alla piscina 'Vassallo'. Tra le rotazioni, dentro i giovanissimi Grosso e Parolini. Rientra Gandini, al posto di Giordano.