Taggia: nuova strada in regione Bruxiae, Orengo (Il Passo Giusto) "Alcuni proprietari non possono entrare nelle loro campagne"

A Taggia il consigliere comunale de Il Passo Giusto, Roberto Orengo ha segnalato alcune anomalie inerenti alla nuova strada di Regione Bruxia. Il capogruppo di minoranza ha presentato una mozione che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale, tra pochi giorni.



“Da un sopralluogo effettuato il 18 marzo 2022 si evince che la nuova strada, essendo progettata rialzata rispetto al piano originale, non permette più ad alcuni proprietari terrieri l'accesso alle loro campagne. - spiega Orengo - Inoltre, prima degli espropri effettuati era posizionata ai confini delle proprietà dei privati una rete di separazione. Come se non bastasse, la nuova strada sembra sprovvista di predisposizione elettrica illuminante e di raccolta delle acque e che il nuovo muro di confine non sembra realizzato a regola d’arte”.

“Mi chiedo se l’amministrazione non possa intervenire visto che stiamo parlando di un lavoro per quasi 900mila euro, un primo lotto da 350 mila euro ed un secondo lotto da 490 mila euro. Bisogna permettere a queste persone di poter entrare nelle loro campagne dove prima avevano un accesso. Che cosa ci vuole a realizzare delle discese di ingresso e a ricollocare una rete esattamente come c’era prima che iniziassero i lavori. Altro discorso ovviamente è quello sulla assenza di una predisposizione elettrica. Sono curioso di conoscere la risposta del sindaco e della giunta di fronte a quella che appare come una grave mancanza” - conclude Orengo.