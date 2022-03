Taggia: convocato per giovedì prossimo alle 18.30 il Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

E’ stato convocato per giovedì prossimo alle 18.30 il Consiglio comunale di Taggia.

All’ordine del giorno una mozione presentata dal consigliere Orengo, in merito alla nuova strada in Regione Bruxa. In discussione la ricognizione degli immobili comunali e il piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobili comunali non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali per il triennio 2022-2024.

Sarà approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e l’elenco annuale del 2022. Verrà autorizzato l’ampliamento dehors dal 1° aprile al 30° settembre, con l’esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Sarà approvato il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione per il triennio 2022/2024. Verrà approvata la convenzione tra l'amministrazione provinciale e i comuni della provincia per lo smaltimento dei rifiuti nel savonese.