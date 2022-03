Imperia: guerra in Ucraina, domani e domenica, banchetto di raccolta firme dei radicali

Sabato 26 e domenica 27, a Imperia, si terrà un banchetto di raccolta firme organizzato dai Radicali. L'iniziativa del gruppo GRAF, Gruppo Radicale Adele Faccio, si terrà in via San Giovanni a Oneglia, il primo giorno dalle 10.30 alle 19 e il seguente dalle 10.30 alle 13. Le firme saranno raccolte per chiedere l'incriminazione di Putin all'Aja e per far si che l'Ucraina entri nell'Unione Europea.

"A differenza dei pacifisti professionisti, pacifiNti (definizione di Marco Pannella) o panciafichisti, noi siamo per una netta scelta di campo fra aggredito-aggressore e non per l’ipocrita equidistanza di coloro che celebrano la Resistenza Nostra e obiettano sulla Resistenza Altrui, evidenziano, benché l’evidenza sia stavolta fuori da ogni dubbio. Anche andando a cercare gli antefatti (“Hanno cominciato prima loro; No, ha iniziato Lui”! E così via…), il discorso non cambia. I Radicali hanno preparato un dossier in cui è mostrato il vero volto dell’autocrate russo da oltre 20 anni, dalla guerra in Cecenia al delitto di Anna Politkovskaja (giornalista assassinata nel giorno del compleanno di Putin, dopo un precedente tentativo di avvelenamento). La maggior parte dei leader politici italiani ha continuato a elogiare il plenipotenziario russo, ex pezzo grosso del KGB sovietico e collaboratore della famigerata STASI, vantandone grande amicizia (Berlusconi) e sconfinata ammirazione foraggiata da bei finanziamenti (Salvini);".

"Noi saremo in strada a raccogliere firme a sostegno dell’incriminazione di Vladimir Putin presso la Corte Penale Internazionale dell’Aja, evidenziano Gian Piero Buscaglia, Comitato centrale di Radicali italiani, e Igor Boni Presidente nazionale di Radicali italiani. I crimini di guerra e contro l’umanità devono essere fermati".